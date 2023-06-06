"Точно будет". Зеленский пообещал радикальную налоговую реформу после войны
Президент Владимир Зеленский считает необходимой радикальную налоговую реформу, но после войны. Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос LIGA.net о своем отношении к проекту налоговой реформы "10-10-10".
"Реформа правильная, реформа точно будет. Восстановление нашего государства должно быть в лучшей [налоговой] системе Европы, чтобы наше государство было привлекательным для возвращения", – сказал Зеленский.
По его словам, это касается не только налогов.
"По-другому невозможно вернуть человека, который, например, в Польше зарабатывает 1000 евро, а у нас 500-600. Ты не вернешь этого человека. Поэтому будут важны финансовые новации, включая налоговые".
Он пояснил, что законопроект о налоговой реформе пока что не вносят на рассмотрение, так как идет война и существуют договоренности с Международным валютным фондом.
"Мы дотационная экономика. Не мы устанавливаем правила сейчас, когда не наша экономика генерирует деньги, а их нам дают. Потому что мы платим пенсии за счет других государств. Поэтому мы должны считаться с МВФ. Все международные институты боятся рисков снижения налогов. Когда велики риски из-за выезда бизнеса и потери рабочих мест, а ты хочешь при этом снизить налоги, конечно же, тебе никто не даст такой возможности", – сказал Зеленский.
"Программа мне нравится, но нужно, чтобы она нравилась не только нам с вами", – подытожил он.
- В сентябре 2022 года глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия дал понять, что "10-10-10" не будут принимать, потому что ее авторы не предоставили никаких расчетов, а Запад не поддержит.
- Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что не поддержит налоговую реформу со снижением ставок.
- Тогда же Зеленский сказал, что налоговая система в Украине нуждается в изменениях, но уже через несколько месяцев премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока идет война, революционных налоговых изменений не будет.
- В марте МВФ прямо сказал, что Украина до конца войны должна воздержаться от любых налоговых изменений, если они снизят поступления в бюджет.
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