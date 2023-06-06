"Точно будет". Зеленский пообещал радикальную налоговую реформу после войны

Президент Владимир Зеленский считает необходимой радикальную налоговую реформу, но после войны. Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос LIGA.net о своем отношении к проекту налоговой реформы "10-10-10".

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"Реформа правильная, реформа точно будет. Восстановление нашего государства должно быть в лучшей [налоговой] системе Европы, чтобы наше государство было привлекательным для возвращения", – сказал Зеленский.

По его словам, это касается не только налогов.

"По-другому невозможно вернуть человека, который, например, в Польше зарабатывает 1000 евро, а у нас 500-600. Ты не вернешь этого человека. Поэтому будут важны финансовые новации, включая налоговые".

Он пояснил, что законопроект о налоговой реформе пока что не вносят на рассмотрение, так как идет война и существуют договоренности с Международным валютным фондом.

"Мы дотационная экономика. Не мы устанавливаем правила сейчас, когда не наша экономика генерирует деньги, а их нам дают. Потому что мы платим пенсии за счет других государств. Поэтому мы должны считаться с МВФ. Все международные институты боятся рисков снижения налогов. Когда велики риски из-за выезда бизнеса и потери рабочих мест, а ты хочешь при этом снизить налоги, конечно же, тебе никто не даст такой возможности", – сказал Зеленский.

"Программа мне нравится, но нужно, чтобы она нравилась не только нам с вами", – подытожил он.