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Зеленский намекнул на необходимость реформы налогов: Нынешняя система не устраивает никого

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 17:38
Зеленский намекнул на необходимость реформы налогов: Нынешняя система не устраивает никого - Фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский считает, что налоговая система в Украине нуждается в изменении. Об этом он сказал в ежегодном послании народу и Верховной Раде.

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Он отметил, что денежная помощь от западных партнеров Украины используется только для гуманитарных и социальных нужд. Финансировать Силы обороны Украина должна своими силами.

"На оборону за год направлено более 1 трлн 200 млрд гривень. Мы должны помнить, что финансирование Вооруженных Сил Украины – это, прежде всего, внутренний ресурс от налогов украинцев, от пошлин, от облигаций и других подобных источников. И каждая неуплаченная гривня налогов – это деньги, изъятые у наших военных", – сказал президент.

Президент считает, что существующая налоговая система не устраивает никого: ни тех, кто платит налоги, ни тех, кто их собирает, ни тех, кто получает с них зарплаты и пенсии.

"Но что очень важно, чтобы мы с вами достигли национального согласия в этом вопросе", – сказал Зеленский.

Андрій Водяний
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