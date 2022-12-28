Зеленский намекнул на необходимость реформы налогов: Нынешняя система не устраивает никого
Президент Владимир Зеленский считает, что налоговая система в Украине нуждается в изменении. Об этом он сказал в ежегодном послании народу и Верховной Раде.
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Он отметил, что денежная помощь от западных партнеров Украины используется только для гуманитарных и социальных нужд. Финансировать Силы обороны Украина должна своими силами.
"На оборону за год направлено более 1 трлн 200 млрд гривень. Мы должны помнить, что финансирование Вооруженных Сил Украины – это, прежде всего, внутренний ресурс от налогов украинцев, от пошлин, от облигаций и других подобных источников. И каждая неуплаченная гривня налогов – это деньги, изъятые у наших военных", – сказал президент.
Президент считает, что существующая налоговая система не устраивает никого: ни тех, кто платит налоги, ни тех, кто их собирает, ни тех, кто получает с них зарплаты и пенсии.
"Но что очень важно, чтобы мы с вами достигли национального согласия в этом вопросе", – сказал Зеленский.
- Перед полномасштабным вторжением глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предлагал налоговую реформу, которую он называл изменением общественного договора. Тогда речь шла о существенном уменьшении ставки налогов на доходы в обмен на полный отказ от практик уклонения от налогообложения.
- 16 августа стало известно, что Офис президента Украины обсуждает новую концепцию налоговой реформы, предусматривающую резкое снижение налогов. Модель получила название "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС. Также планировалась отмена ЕСВ и военного сбора в размере 3%.
- В сентябре глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия дал понять, что "10-10-10" не будут принимать, потому что ее авторы не предоставили никаких расчетов, а Запад не поддержит.
- Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что не поддержит налоговую реформу со снижением ставок.
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