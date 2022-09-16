Арахамия забраковал налоговую реформу "10-10-10": расчетов нет, Запад не поддержит

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия дал понять, что налоговую реформу "10-10-10" принимать не будут. Ее авторы не предоставили никаких расчетов, а Запад не поддержит, объяснил он в интервью Forbes.

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"С точки зрения маркетинга, это отличная история, она легко продается бизнесу. Как бывший бизнесмен я понимаю преимущества для предпринимателей: все просто, понятно, не слишком больше, чем цена "схематоза" для уклонения. И как бизнесмен я бы ее поддержал. Основной вопрос: за чей счет она будет реализована", – сказал Арахамия.

Он напомнил, что дефицит государственного бюджета на 2023 год и так составляет $38 млрд, а реформа может привести к его увеличению еще на несколько миллиардов.

"Инициаторы реформы считают, что этот провал в бюджете выравнивается за счет того, что бизнес будет больше работать вбелую. Но сейчас это все на уровне предположений, конкретных расчетов нет", – сказал Арахамия.

Он заявил, что обосновать подобную налоговую реформу международным партнерам во время войны будет невозможно. После войны это также будет сложно сделать, потому что появятся новые статьи расходов на восстановление городов, инфраструктуры и т.д.

"Здесь нужна конкретная дискуссия, с расчетами, возможными рисками и т.д. Сейчас эта история больше о том, кто кого перекричит, а не о реальной реформе", – сказал он.

16 августа стало известно, что Офис президента Украины обсуждает новую концепцию налоговой реформы, предусматривающую резкое снижение налогов. Модель называется "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС. Также планируется отмена ЕСВ и военного сбора в 3%.

Андрій Водяний

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