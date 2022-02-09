Гетманцев: Мы предлагаем снижение налога на доходы до 10% в обмен на детенизацию зарплат

Глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью НВ рассказал, что власть обсуждает возможность существенного снижения налогов на зарплату.

Одна концепция предусматривает отмену военного сбора и объединения единого социального взноса (ЕСВ) с налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), вторая – уменьшение ставки НДФЛ до 10%.

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Условием снижения налогов является выведение зарплат из тени. "Невозможно снизить ставку налога вдвое, до 10%, и оставить лазейку в 5% для зарплатных ФОПов", – сказал Гетманцев.

"Если общество готово платить 10%, но отказаться от уклонения, вообще отказаться от уклонения: от зарплат в конвертах, от схем с "зарплатными" ФОПами, мы будем это делать. Это должен быть консенсус, согласие трех сторон: бизнеса, общества, государства. Если его нет, будем находиться в нынешней средневековой парадигме и выводить зарплаты из тени другими методами", – добавил он.

19 января Гетманцев в интервью Обозревателю анонсировал борьбу с "зарплатными" ФОПами. По его словам, во властной команде ищут механизм, который будет мешать бизнесу брать на работу ФОПов вместо наемных работников. В Украине таких предпринимателей – сотни тысяч.

Позже министр финансов Сергей Марченко заявил, что не поддерживает инициативу Гетманцева ограничить возможности для трудоустройства по схеме "зарплатных ФОП". Он также сказал, что любые изменения налогового законодательства возможны при условии, если у них будут определенные компенсаторы влияния на бюджет.

Сейчас ФОПы третьей группы ежеквартально уплачивают 3% или 5% от дохода (единый налог) и 1430 грн (22% от минимальной зарплаты ежемесячно) в виде единого социального взноса. Из наемных работников ежемесячно удерживается 41,5% от заработной платы – эта сумма содержит 18% налога на доход физлиц, 1,5% дохода на военный сбор и 22% от зарплаты в ЕСВ.

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Андрей Водяный

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