Сегодня правительственный квартал заняли пробки и отряды полиции. Там проводили митинг против фискализации несколько сотен предпринимателей движения SaveФОП. В этот раз к ним присоединились представители ІТ-сферы. Накануне у последних появилась веская причина беспокоиться о своих доходах.

19 января председатель парламентского комитета по финансам и налоговой политике Данило Гетьманцев в интервью изданию "Обозреватель" анонсировал крестовый поход на "зарплатных" ФОПов. По его словам, во властной команде ищут механизм, который будет мешать бизнесу брать на работу ФЛП вместо наемных работников. В Украине таких предпринимателей – сотни тысяч, а потери бюджета составляют до 10 млрд грн недополученных налогов.

Что включают в себя предлагаемые изменения, насколько они реальны и что об этом думают сами предприниматели – в разборе LIGA.net.

Что предложил Гетманцев

Сейчас ФЛП третьей группы ежеквартально платят 3% или 5% от дохода (единый налог) и 1430 грн (22% от минимальной зарплаты ежемесячно) в виде единого социального взноса. Из наемных работников ежемесячно удерживается 41,5% от заработной платы – эта сумма включает 18% налога на доход физлиц, 1,5% дохода на военный сбор и 22% минимальной зарплаты на ЕСВ (1430 грн).

Глава комитета Гетманцев предложил ограничить возможности компаний нанимать на работу ФЛП третьей группы.

"Сузить возможность сотрудничества ФЛП на третьей группе с юрлицами для предоставления услуг. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников как "зарплатных ФЛП", – заявил Гетьманцев.

Это не будет означать запрет ФЛП, предоставляющих услуги, работать с юрЛИЦАМИ, ответил Гетьманцев LIGA.net. Он добавил, что пока не готов предметно обсуждать эту инициативу и еще нет соответствующего законопроекта.

Перевод работников компании на работу через ФЛП – прямое уклонение от налогообложения, говорил ранее Гетманцев. Из-за схемы с "зарплатными ФЛП" ежегодно госбюджет недополучает 10 млрд грн, говорится в исследовании Case Ukraine. По такой схеме работает около 800 000 ФЛП, подсчитал экс-глава Налоговой службы Евгений Олейников.

Озвученная инициатива возникла как часть налоговой реформы и должна быть внедрена вместе с постепенным снижением эффективной ставки налогов на зарплату.

"Снижаем ставку, однако заставляем платить всех", – Гетманцев объясняет, что эти меры нужны для вывода из тени уклоняющихся от налогов на зарплаты предпринимателей.

О чем идет речь 10 января Гетманцев анонсировал планы постепенно снижать ставку налогов на зарплаты с 37% до 25%. Сейчас эти налоги состоят из единого социального взноса (22%), налога на доходы физлиц (18%) и военного сбора (1,5%). Депутат предлагает снизить номинальный налог с 37% до 30%, а впоследствии – ежегодно снижать по 1% до уровня 25%. Эти изменения возможны еще в 2022 году, говорил он. Эффективная сумма налогов (37%) меньше номинальной (41,5%), т.к. ЕСВ начисляется на всю зарплату, а НДФЛ – на размер зарплаты уже без ЕСВ. Снижение налогов – одна из составляющих налоговой реформы, которую запланировали в Офисе президента. Потери госбюджета от снижения налогов хотят компенсировать ужесточением ответственности за уклонение от их уплаты и выводом прибыли из тени, заявлял накануне заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Шурма также предлагал заимствовать опыт США и ввести уголовную ответственность за налоговые нарушения. Эти изменения должны заработать с 2023 года, 2022 будет переходным, говорил замглавы ОП.

Насколько реальны изменения для ФОПов

Предложение ограничить работу компаний с ФОПами – один из вариантов компенсировать потери для государственного бюджета от снижения налогов на зарплаты, пояснил LIGA.net первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.

Данную инициативу налоговый комитет не прорабатывал, говорит Железняк. Соответствующего законопроекта также нет, добавил он. По его словам, планы ограничить работу ФОП на компании, не имеют будущего.

"Такие изменения не имеют не то, что возможности пройти через парламент, а даже возможности быть включенными в повестку дня, – уверен Железняк.

Похожее мнение и налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании Е.С.Консалтинг Александра Томашевская.

"Уверена, что ограничений не будет в ближайшее время. Поскольку на рынке нужно переваривать изменения, связанные с введением РРО", – считает Томашевская. Запрет или ограничение работы компаний с ФОПами еще не означает, что бизнес начнет выводить этих работников из тени, добавила она LIGA.net.

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Ограничение работы с ФОП будет только способствовать переходу бизнеса в тень, уверен вице-президент Украинского нацкомитета международной торговой палаты Дмитрий Алексеенко (ICC Ukraine).

"Борьба с тенью – это не основная проблема. Бизнес тратит много времени на ведение налогового учета (более 300 часов в год) и имеет высокую налоговую нагрузку – соотношение общих налоговых вычетов на общий доход предприятия. Вот с этим нужно работать", – объяснил LIGA.net Алексеенко из ICC Ukraine.

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Что думает бизнес

Среди представителей третьей группы ФОПов, которых могут затронуть изменения – услуги такси, полиграфия и предоставлятели информационных услуг. Наиболее заметная категория – IT-сотрудники.

Всего в Украине ФОПов-ІТшников – почти 220 000 (11% от всех ФОП), свидетельствуют данные Опентадабот. Они платят 21% от суммы всех налогов, которые платят ФОПы. Большинство IT-работников, работающих через ФОП, принадлежат именно к третьей группе, комментирует LIGA.net глава Гильдии ИТ-специалистов Тарас Роскошный.

Ограничения для ФОП, которые предложил Гетьманцев, отрицательно скажутся на их работе, считает Роскошный, мол, поэтому многие IT-специалисты прекратят сотрудничество с украинскими IT-компаниями. Он добавил, что такая инициатива будет заставлять отрасль начинать работать через систему налогообложения Дія.City.

Дія.City – специальный налоговый режим с гибкими условиями трудоустройства для ИТ-работников. Созданный для стимулирования развития цифровой экономики путем создания благоприятных условий для бизнеса, считают инициаторы. В частности, режим внедряет работу по гигконтрактам вместо работы с ФОПами. Резиденты Дія.City платят следующие налоги: НДФЛ – 5%, ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты, военный сбор – 1,5%; возможность выбора корпоративного налога – ННПК (9%) или налог на прибыль (18%). Детали – здесь.

Инициативу раскритиковал и совладелец почтового оператора Нова Пошта Владимир Поперешнюк. По его словам, это навредит экономическому развитию и будет способствовать трудовой миграции.

"Экономика никогда не растет в условиях ужесточения регулирования и увеличения налогов. Это контрольный выстрел во голову экономическому развитию. Люди, которые это предлагают, не только не понимают основы экономической теории, но и то, что такое аутсорсинг", – написал Поперешнюк.

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