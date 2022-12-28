UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минфин против налоговой реформы со снижением ставок: Будет иметь негативные последствия

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 12:29
Минфин против налоговой реформы со снижением ставок: Будет иметь негативные последствия - Фото
Фото: Сергей Марченко / Facebook

Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что не поддержит налоговую реформу со снижением ставок. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Налоговая реформа со снижением ставок сейчас будет иметь негативные последствия. Последствия очевидны для нас, и опыт других стран показывает, что этого лучше не делать. Если кто-то думает, что у нас есть какие-то уникальные экспертизы или наша экономика какая-то суперуникальная, или некоторые налоговые эксперты и макроэкономисты имеют какие-то визионерские решения, так я хочу предостеречь всех от такого рода мнений", – сказал Марченко.

Он напомнил, что в 2016 году Украина снизила ставку Единого социального взноса до 22%. Детенизации зарплат после этого не произошло, а поступления от ЕСВ рухнули.

По мнению министра, может сложиться ситуация, что послевоенной Украине потребуется абсолютно противоположная реформа, чем та, которую обсуждают сейчас.

"И я не уверен, что мы сейчас будем готовы об этом говорить. Потому что я не знаю, какую послевоенную страну мы получим, условно говоря, сколько собственного ресурса у нас при этом будет, чтобы страна жила и развивалась", – добавил он.

  • 16 августа стало известно, что Офис президента Украины обсуждает новую концепцию налоговой реформы, предусматривающую резкое снижение налогов. Модель получила название "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС. Также планировалась отмена ЕСВ и военного сбора в 3%.
  • В сентябре глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия дал понять, что "10-10-10" не будут принимать , потому что ее авторы не предоставили никаких расчетов, а Запад не поддержит.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
налоговая реформа налоги Минфин сергей марченко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 