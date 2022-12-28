Минфин против налоговой реформы со снижением ставок: Будет иметь негативные последствия

Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что не поддержит налоговую реформу со снижением ставок. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

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"Налоговая реформа со снижением ставок сейчас будет иметь негативные последствия. Последствия очевидны для нас, и опыт других стран показывает, что этого лучше не делать. Если кто-то думает, что у нас есть какие-то уникальные экспертизы или наша экономика какая-то суперуникальная, или некоторые налоговые эксперты и макроэкономисты имеют какие-то визионерские решения, так я хочу предостеречь всех от такого рода мнений", – сказал Марченко.

Он напомнил, что в 2016 году Украина снизила ставку Единого социального взноса до 22%. Детенизации зарплат после этого не произошло, а поступления от ЕСВ рухнули.

По мнению министра, может сложиться ситуация, что послевоенной Украине потребуется абсолютно противоположная реформа, чем та, которую обсуждают сейчас.

"И я не уверен, что мы сейчас будем готовы об этом говорить. Потому что я не знаю, какую послевоенную страну мы получим, условно говоря, сколько собственного ресурса у нас при этом будет, чтобы страна жила и развивалась", – добавил он.

16 августа стало известно, что Офис президента Украины обсуждает новую концепцию налоговой реформы, предусматривающую резкое снижение налогов. Модель получила название "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС. Также планировалась отмена ЕСВ и военного сбора в 3%.

В сентябре глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия дал понять, что "10-10-10" не будут принимать , потому что ее авторы не предоставили никаких расчетов, а Запад не поддержит.

Андрій Водяний

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