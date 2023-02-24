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Шмыгаль: Пока идет война, революционных налоговых изменений не будет

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 11:28
Шмыгаль: Пока идет война, революционных налоговых изменений не будет - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: ОП)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что радикальной налоговой реформы во время войны не будет. Об этом он сказал в интервью Forbes.

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"Абсолютно все налоги, которые бизнес платит в государственный бюджет, сейчас идут на финансирование Сил безопасности и обороны. В январе этого года бизнес и граждане оплатили чуть более 60 млрд грн в бюджет, а на нашу безопасность и армию мы потратили 100 млрд грн. Поэтому пока идет активная фаза войны, налоговых изменений, по меньшей мере революционных, не будет", – сказал премьер-министр.

Он добавил, что Украина договаривается с Международным валютным фондом о совместной работе над предстоящей налоговой реформой, но уже после войны.

"[Она] станет частью улучшения инвестиционного и бизнес-климата. Ее концепция будет вписана в план послевоенного обновления Украины", – сказал Шмыгаль.

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Андрій Водяний
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налоговая реформа МВФ налоги Денис Шмыгаль
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