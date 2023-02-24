Шмыгаль: Пока идет война, революционных налоговых изменений не будет
Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что радикальной налоговой реформы во время войны не будет. Об этом он сказал в интервью Forbes.
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"Абсолютно все налоги, которые бизнес платит в государственный бюджет, сейчас идут на финансирование Сил безопасности и обороны. В январе этого года бизнес и граждане оплатили чуть более 60 млрд грн в бюджет, а на нашу безопасность и армию мы потратили 100 млрд грн. Поэтому пока идет активная фаза войны, налоговых изменений, по меньшей мере революционных, не будет", – сказал премьер-министр.
Он добавил, что Украина договаривается с Международным валютным фондом о совместной работе над предстоящей налоговой реформой, но уже после войны.
"[Она] станет частью улучшения инвестиционного и бизнес-климата. Ее концепция будет вписана в план послевоенного обновления Украины", – сказал Шмыгаль.
- В декабре президент Владимир Зеленский сказал, что налоговая система в Украине нуждается в изменениях.
- В августе стало известно, что Офис президента Украины обсуждает новую концепцию налоговой реформы, предусматривающую резкое снижение налогов. Модель получила название "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС. Также планировалась отмена ЕСВ и военного сбора в размере 3%.
- Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что не поддержит налоговую реформу по снижению ставок.
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