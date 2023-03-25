Офис президента хочет реформировать украинские налоги или второй подход к идее "10-10-10"

Президентский Офис не унимается, пытаясь придать второе дыхание идее налоговой реформы по формуле "10-10-10"

23 марта в Киеве состоялся Украинский саммит по налоговой реформе и борьбе с коррупцией UA Taxes 2.0, организованный Офисом президента Украины.

Целью мероприятия была не столько презентация наработок Офиса президента на ниве реформирования системы налогообложения, сколько попытки публично убедить, как ни странно, саму же украинскую власть (читайте – Минфин, Налоговую и профильный комитет парламента) в необходимости системного снижения ставок налогов в Украине.

Для этой цели организаторы саммита привлекли целый ряд известных международных ученых, практикующих экономистов, руководителей профильных ассоциаций и даже бывших чиновников разных стран. Широко представлена была и украинская экспертно-научная и рыночная среда.

И все бы хорошо, если бы не одно принципиальное НО. На саммите не было ни одного представителя Минфина или Налоговой. Зато добрых две трети присутствовавших на саммите – это студенты профильных вузов.

Это может свидетельствовать о двух важных вещах. Первое и главное – ни Министерство финансов, ни Налоговая, ни даже профильный комитет Верховной Рады не готовы всерьез рассматривать предлагаемые Офисом президента новации в системе налогообложения. Почему не готовы – вопрос другой. Возможно, не ко времени, возможно, в принципе предлагаемая модель реформы не очень подходит для Украины, а возможно, все дело в межведомственной конкуренции. Но факт остается фактом: заполненный студентами зал – это хорошая картинка, будущее нации, и все такое... Но будет ли из этого выхлоп?

Что предлагает Офис президента

Следует упомянуть, что инициатива налоговой реформы, которая предусматривает снижение ставок налогов, была анонсирована заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой еще в августе 2022 года. С подачи СМИ она получила название "реформа 10-10-10".

Но тогда инициатива не нашла поддержки внутри самой властной команды. В частности, ее раскритиковал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Сдержанно восприняли инициативу и в Министерстве финансов.

Основной аргумент противников радикального снижения налоговых ставок заключался в том, что либерализация налоговой политики в период войны – просто не ко времени. В то время как экономический эффект потенциальных нововведений неочевиден и точно не быстр, потеря налоговых поступлений "здесь и сейчас" – совершенно неприемлемый сценарий в условиях, когда половина бюджетных расходов финансируется за счет внешних партнеров Украины. Кажется, эти же партнеры были бы не в восторге от такой перспективы.

Казалось, и сами инициаторы решили отказаться от идеи радикального снижения ставок налогов. По крайней мере, в публичном пространстве до последнего времени инициатива не обсуждалась.

Повторное вынесение инициативы, о которой якобы уже забыли, в публичную плоскость удивило и многих участников саммита. Журналист LIGA.net побывал на мероприятии и смог в этом убедиться.

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В Офисе президента утверждают, что реальные ставки налогов в Украине радикально отличаются от формально установленных величин.

Картина соотношения реальных и номинальных ставок налогов выглядит следующим образом:

НДС

• Формально – 20%.

• Реально – не превышает 10% (объем собранного НДС, разделенный на объем розничного товарооборота). Кроме того, НДС не уплачивается при продажах до 1 млн грн. Массовая неоправданная блокировка накладных создает уход в "тень" и искажает конкуренцию.

Налог на заработную плату

• Формально – 51% на заработную плату, выплаченную на руки (НДФЛ, ЕСВ, военный сбор).

• Реально – часто не превышает 10% в частном секторе.

Налог на прибыль

• Формально – 18%.

• Реально – 70% поступлений налога в бюджет приходится на крупный бизнес, часто с уплатой налогов вперед. Малому и среднему бизнесу де-факто ввели налог с оборота.

Налог с оборота

• Формального – такого в Украине нет.

• Де-факто – налоговая устанавливает нормы уплаты налогов для малого и среднего бизнеса в зависимости от суммы оборота.

Налог на экспорт

• Формально – есть только экспортные пошлины на подсолнечник и металлолом.

• Де-факто – весь экспорт обложен экспортной пошлиной из-за отсутствия или задержки с возмещением НДС.

Налоги при проверках

• Формально – проверки могут выявить или не выявить вину плательщика.

• Де-факто – все проверки завершаются штрафами, часто с формальной и неформальной частью.

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Основные положения налоговой реформы от Офиса президента предполагают существенное понижение ставок налогов.

В частности, предлагается снизить ставки НДС до 10%. Для акцизных товаров – 20%.

Предусмотрено правило, согласно которому на казначейский счет засчитывается только часть НДС после выполнения всех обязательств государства по возмещению.

Ставки налога на прибыль и налога на доходы физлиц предлагается также снизить до 10%.

В то же время предлагается дополнительно ввести:

Что касается единого налога:

• ограничение пребывания на едином налоге 4-й группы для юридических лиц – с/х товаропроизводителей с земельным банком до 1000 гектаров;

• отмена специального режима единого налога со ставкой 2%, введенного во время военного положения;

• ФЛП имеет право снимать в качестве прибыли до 2% оборота в месяц.

Что касается военного сбора:

• вводится для всех операций между физическими и юридическими лицами, в том числе при снятии наличных денег.

Кроме того, реформа предусматривает:

– введение системы электронного администрирования акцизов и оплату акцизных товаров исключительно картой;

– запрет на снятие наличных юридическими лицами и обязательное использование РРО при работе с наличными;

– приведение ставок экологических налогов к уровню стран ЕС;

– удвоение ставок на радиочастотный ресурс и автоматическую индексацию на уровень инфляции всех фиксированных ставок;

– приведение ставок на горючее к уровню стран ЕС;

– введение высокой ответственности за уклонение от уплаты налогов, включая тюремное заключение за большие размеры.

Успешной налоговую реформу в Офисе президента будут считать, в частности, если Украина попадет в топ-10 стран Европы в рейтинге экономической свободы, реальный ВВП ежегодно будет расти не менее чем на 7%, а такие проблемы, как невозмещенный НДС, блокирование налоговых накладных или штрафы после проверок, вообще исчезнут.

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Что говорят эксперты и участники рынка

По убеждению вице-президента Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анны Бьерде, принявшей участие в работе саммита, целями налоговой реформы должна быть мобилизация финансовых ресурсов и повышение эффективности работы налоговой системы.

Государство должно соблюдать баланс между поднятием доходности налоговых поступлений и стимулированием бизнеса. Акцент должен быть на внутренних ресурсах страны, а не внешних поступлениях. И именно частный капитал должен стать основным источником инвестиций в послевоенной Украине.

Одним из приоритетов налоговой реформы должно стать максимальное расширение налогооблагаемой базы на фоне уменьшения ставок налогов. Пока же высокие ставки существенно сужают налогооблагаемую базу в Украине.

Кроме того, обязательно нужно ограничивать налоговые льготы, особенно в условиях войны. Ну и, конечно, борьба с коррупцией.

По словам Гровера Норквиста из Americans for Tax Reform, люди уклоняются от уплаты налогов, когда действуют слишком высокие налоговые ставки. Да, в истории США с увеличением размеров налогов как правило замедлялась экономика. И напротив, с понижением налогов экономика росла.

Кроме того, понижение налоговых ставок уменьшает коррупционную составляющую в процессе администрирования налоговых сборов.

В свою очередь, отмечает директор по вопросам политики британского Legatum Institute Стивен Брайен, непонятно, каким образом украинское правительство обосновывает действующие ставки налогов. В то время как основным приоритетом для правительства должно быть максимально прямое и простое налогообложение.

Бизнес и наемные работники должны ясно видеть преимущества от официальной уплаты налогов. Так что государственная поддержка бизнеса должна стать приоритетом налоговой политики.

Пока же, отмечает вице-президент Atlas Network Том Палмер, украинская налоговая система работает фактически против бизнеса, по принципу "презумпции виновности". Это когда ты еще ничего не успел сделать, а уже априори виноват перед государством и его налоговыми органами.

Кроме того, странным выглядит значительное обложение работников государственного сектора, получающих зарплаты из бюджета. По сути, таким образом государство переводит собственные средства из одного своего кармана в другой. Есть ли в этом смысл?

По мнению соучредителя Центра экономического восстановления Андрея Длигача, реформируя отечественную налоговую систему, не стоит буквально следовать советам тех, кто уже добился успеха. Надо анализировать, каким путем страны добились своего успеха. В основе налоговой реформы прежде всего должны быть экономические свободы. Именно либеральный подход к реформированию может разрушить существующий в Украине государственный патернализм, стимулирующий коррупцию, уверен Длигач.

Руслан Кисляк

редактор раздела Финансы

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