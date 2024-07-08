Три підтримувані Росією країни Африки вийшли з регіонального економічного блоку

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер, владу в яких захопила хунта, вийшли з ЕКОВАС

Фото: EPA

Лідери військових хунт, які захопили владу в трьох країнах Африки та отримували підтримку спочатку від ПВК "Вагнер", а потім – від російської влади, оголосили про створення конфедерації та вийшли з регіонального економічного блоку. Про це пише видання Moscow Times.

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Буркіна-Фасо, Малі та Нігер розривають зв'язки також із сусідніми країнами, фактично розділяючи Західну Африку на альянси демократій і військових правителів, що протистоять одне одному, зазначає Bloomberg.

Ці країни ще в січні оголосили про намір вийти з Економічного співтовариства західноафриканських держав (ЕКОВАС), створеного у 1975 році торгово-економічного союзу. В результаті вони втратять безмитний доступ до ринку розміром близько $700 млрд, що забезпечував вільне переміщення товарів та капіталу, писало агентство Bloomberg.

Вони "схвалили договір про створення конфедерації" Альянс держав Сахеля (AES) і планують об'єднати стратегічні активи у гірничому видобутку, енергетиці та інфраструктурі.

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Хартію про заснування AES було підписано у вересні 2023 року після переговорів лідерів Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру із делегацією Міноборони Росії на чолі із заступником міністра Юнус-Беком Євкуровим. У грудні 2023 р. він повторно відвідав африканські держави.

Цієї весни до Нігеру, де рік тому стався переворот, прибули російські військові інструктори, які також доставили комплекс ППО. А Росатом зацікавився урановими копальнями, які в Нігері розробляє французька держкомпанія Orano.

Президент комісії ЕКОВАС Омар Турай заявив, що вихід трьох країн із блоку "завдасть важкого удару по співпраці у сфері безпеки" та боротьби з ісламістськими повстанцями у всьому субрегіоні.

Крім того, Буркіна-Фасо, Малі та Нігер, за його словами, втратять доступ до фондування (у регіоні діє єдиний ринок облігацій), регіонального ринку з 400 млн споживачів. Також можуть бути "припинені всі проєкти та програми, які ЕКОВАС реалізує в цих країнах на суму понад $500 млн".

ЕКОВАС доручив президенту Сенегалу Басіру Діомаю Фаю постаратися переконати три країни не виходити з економічного блоку.