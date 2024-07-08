Три поддерживаемые Россией страны Африки вышли из регионального экономического блока

Буркина-Фасо, Мали и Нигер, власть в которых захватила хунта, вышли из ЭКОВАС

Фото: EPA

Лидеры военных хунт, захватившие власть в трех странах Африки и получавшие поддержку сначала от ПИК "Вагнер", а затем от российских властей, объявили о создании конфедерации и вышли из регионального экономического блока. Об этом пишет издание Moscow Times.

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Буркина-Фасо, Мали и Нигер разрывают связи и с соседними странами, фактически разделяя Западную Африку на противостоящие друг другу альянсы демократий и военных правителей, отмечает Bloomberg.

Эти страны еще в январе объявили о намерении выйти из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), созданного в 1975 году торгово-экономического союза. В результате они лишатся беспошлинного доступа к рынку размером около $700 млрд, что обеспечивало свободное перемещение товаров и капитала, писало агентство Bloomberg.

Они "одобрили договор о создании конфедерации" Альянс государств Сахеля (AES) и планируют объединить стратегические активы в горной добыче, энергетике и инфраструктуре.

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Хартия об учреждении AES была подписана в сентябре 2023 года после переговоров лидеров Мали, Буркина-Фасо и Нигера с делегацией Минобороны России во главе с замминистра Юнус-Беком Евкуровым. В декабре 2023 года он повторно посетил африканские государства.

Этой весной в Нигер, где год назад произошел переворот, прибыли российские военные инструкторы, также доставившие комплекс ПВО. А Росатом заинтересовался урановыми рудниками, которые в Нигере разрабатывает французская госкомпания Orano.

Президент комиссии ЭКОВАС Омар Турай заявил, что выход трех стран из блока "нанесет тяжелый удар по сотрудничеству в сфере безопасности" и борьбу с исламистскими повстанцами во всем субрегионе.

Кроме того, Буркина-Фасо, Мали и Нигер, по его словам, лишатся доступа к фондированию (в регионе действует единый рынок облигаций), регионального рынка из 400 млн потребителей. Также могут быть "прекращены все проекты и программы, которые ЭКОВАС реализует в этих странах на сумму свыше $500 млн".

ЭКОВАС поручил президенту Сенегалу Басиру Диомаю Фаю постараться убедить три страны не выходить из экономического блока.