У Раді почали готувати спеціальний правовий режим для ОПК

Фото: Міноборони

Верховній Раді буде запропоновано спеціальний податковий режим для оборонно-промислового комплексу, повідомив у понеділок голова податкового комітету Данило Гетманцев.

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"Ми з командою зараз займаємося підготовкою серії нормативно-правових актів, які б змогли б належним чином врегулювати такий режим", – сказав він у TikTok.

Гетманцев нагадав, що іще чотири десятиліття тому Україна мала дуже розвинений ОПК зі спеціалізованими кластерами в різних регіонах: ракетно-космічний – у Дніпрі, суднобудівний – у Миколаєві, бронетехнічний – у Харкові.

"Бездумна конверсія 90-х років перетворила зазначені підприємства на банкрутів або в підприємства, що виробляли іншу продукцію невійськового призначення. Багато технологій було втрачено, був втрачений потенціал, були втрачені ринки. І це все призвело до того стану, з яким ми підійшли до початку повномасштабного вторгнення, коли Збройні Сили України, не були забезпечені ані достатніми технологіями, ані необхідною зброєю", – сказав депутат.

З 2022 року виробництво озброєння в Україні почало швидко відновлюватися, і Гетманцев вважає, що його потрібно підтримати.

"На цьому шляху, безперечно, ми очікуємо обґрунтоване і правильне рішення Кабінету міністрів щодо дозволу на експорт нашої військової продукції. Крім цього, я переконаний, що ми повинні створити з вами спеціальний правовий та податковий режим, яким могли б користуватися наші оборонні підприємства", – сказав Гетманцев.

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Сутність та зміст цього режиму він пообіцяв представити пізніше.