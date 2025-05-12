У Раді почали готувати спеціальний правовий режим для ОПК
Верховній Раді буде запропоновано спеціальний податковий режим для оборонно-промислового комплексу, повідомив у понеділок голова податкового комітету Данило Гетманцев.
"Ми з командою зараз займаємося підготовкою серії нормативно-правових актів, які б змогли б належним чином врегулювати такий режим", – сказав він у TikTok.
Гетманцев нагадав, що іще чотири десятиліття тому Україна мала дуже розвинений ОПК зі спеціалізованими кластерами в різних регіонах: ракетно-космічний – у Дніпрі, суднобудівний – у Миколаєві, бронетехнічний – у Харкові.
"Бездумна конверсія 90-х років перетворила зазначені підприємства на банкрутів або в підприємства, що виробляли іншу продукцію невійськового призначення. Багато технологій було втрачено, був втрачений потенціал, були втрачені ринки. І це все призвело до того стану, з яким ми підійшли до початку повномасштабного вторгнення, коли Збройні Сили України, не були забезпечені ані достатніми технологіями, ані необхідною зброєю", – сказав депутат.
З 2022 року виробництво озброєння в Україні почало швидко відновлюватися, і Гетманцев вважає, що його потрібно підтримати.
"На цьому шляху, безперечно, ми очікуємо обґрунтоване і правильне рішення Кабінету міністрів щодо дозволу на експорт нашої військової продукції. Крім цього, я переконаний, що ми повинні створити з вами спеціальний правовий та податковий режим, яким могли б користуватися наші оборонні підприємства", – сказав Гетманцев.
Сутність та зміст цього режиму він пообіцяв представити пізніше.
- У 2021 році Верховна Рада запустила правовий режим Дія.Сіті для IT-компаній в Україні. Він передбачає низькі податкові ставки та альтернативну модель найму.