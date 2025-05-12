В Раде начали готовить специальный правовой режим для ОПК

Фото: Минобороны

Верховной Раде будет предложен специальный налоговый режим для оборонно-промышленного комплекса, сообщил в понедельник глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Мы с командой сейчас занимаемся подготовкой серии нормативно-правовых актов, которые могли бы надлежащим образом урегулировать такой режим", — сказал он в TikTok.

Гетманцев напомнил, что еще четыре десятилетия назад Украина имела очень развитый ОПК со специализированными кластерами в разных регионах: ракетно-космический – в Днепре, судостроительный – в Николаеве, бронетехнический – в Харькове.

"Бездумная конверсия 90-х годов превратила указанные предприятия в банкротов или в предприятия, производившие другую продукцию невоенного назначения. Многие технологии были утрачены, был утрачен потенциал, были утрачены рынки. И это все привело к тому состоянию, с которым мы подошли к началу полномасштабного вторжения, когда Вооруженные Силы Украины, не были обеспечены ни достаточными технологиями, ни необходимым оружием", – сказал депутат.

С 2022 года производство вооружения в Украине начало быстро возобновляться, и Гетманцев считает, что его нужно поддержать.

"На этом пути, безусловно, мы ожидаем обоснованное и правильное решение Кабинета министров относительно разрешения на экспорт нашей военной продукции. Кроме этого, я убежден, что мы должны создать с вами специальный правовой и налоговый режим, которым могли бы пользоваться наши оборонные предприятия", — сказал Гетманцев.

Читайте также Госзаказ не покрывает мощности. Почему власти рассматривают возможность экспорта оружия

Суть и содержание этого режима он пообещал представить позже.