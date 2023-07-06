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Україна повернула 32 млн грн, які розікрали посадовці часів Януковича

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 14:26
Україна повернула 32 млн грн, які розікрали посадовці часів Януковича - Фото
Николай Злочевский (Фото: Степан Франко/ЕРА)

У дохід держави повернуто понад 32 млн грн збитків, завданих унаслідок зловживання службовим становищем колишніми посадовцями Міністерства екології та природних ресурсів. Про це повідомляє НАБУ. 

За даними слідства, у 2011-2012 роках Мінприроди закупило послуги програмного забезпечення для проведення моніторингу навколишнього середовища з використанням технологій дистанційного зондування Землі.

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Однак таке програмне забезпечення фактично не розроблялося, а його функціонал виконувався іншими ліцензійними готовими програмними продуктами із суттєво нижчою вартістю. 

У лютому 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику міністра – керівнику апарату Міністерства екології та природних ресурсів України 2010-2013 років, а також двом громадянам Австрії, яким додатково інкриміновано відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом.

"19 червня 2023 року стороною захисту відшкодовано всю суму завданих збитків в сумі понад 32 млн грн (які зараховано на державний казначейський рахунок), а 4 липня 2023 року справу скеровано до суду", – поінформували у НАБУ.

У 2011-2012 роках Мінприроди очолював Микола Злочевський. 

Наталія Софієнко
зондування ЗемлікорупціяМінприроди
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