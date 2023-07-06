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Украина вернула 32 млн грн, которые разворовали чиновники времен Януковича

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 14:26
Украина вернула 32 млн грн, которые разворовали чиновники времен Януковича - Фото
Николай Злочевский (Фото: Степан Франко/ЕРА)

В доход государства возвращено более 32 млн грн ущерба, причиненного вследствие злоупотребления служебным положением бывшими должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов. Об этом сообщает НАБУ.

По данным следствия, в 2011-2012 годах Минприроды закупило услуги программного обеспечения для проведения мониторинга окружающей среды с использованием технологий дистанционного зондирования Земли.

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Однако такое программное обеспечение фактически не разрабатывалось, а его функционал выполнялся другими лицензионными программными продуктами с существенно более низкой стоимостью.

В феврале 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему заместителю министра – руководителю аппарата Министерства экологии и природных ресурсов Украины 2010-2013 годов, а также двум гражданам Австрии, которым дополнительно инкриминировано отмывание средств, полученных преступным путем.

"19 июня 2023 года стороной защиты возмещена вся сумма нанесенного ущерба в сумме более 32 млн грн (которые зачислены на государственный казначейский счет), а 4 июля 2023 года дело направлено в суд", – проинформировали в НАБУ.

В 2011-2012 годах Минприроды возглавлял Николай Злочевский.

Наталия Софиенко
николай злочевскийкоррупциянабу
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