Україна збільшила товарообіг на $10 млрд за місяць завдяки рекордному експорту
Товарообіг України становить $92 млрд за 10 місяців 2024 року, збільшившись за жовтень на $10,1 млрд. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
У жовтні Україні вдалося експортувати товарів на $3,8 млрд, і це найвищий місячний показник із початку року.
Загалом в Україну імпортували товарів на $57,4 млрд за січень-жовтень, експортували — на $34,6 млрд.
Країни, з яких більше імпортували товарів в Україну: Китай – $11,6 млрд, Польща – $5,6 млрд і Німеччина – $4,4 млрд.
Експортували з України найбільше до Польщі — на $4 млрд, Німеччини — на $2,4 млрд, Іспанії — на $2,4 млрд.
У загальних обсягах завезених у січні-жовтні 2024 року товарів 65% становили:
- машини, обладнання та транспорт – $20,3 млрд
- продукція хімічної промисловості – $9,3 млрд
- паливно-енергетичні – $8,7 млрд
Під час митного оформлення зазначених товарів до бюджету сплачено 340, 4 млрд грн.
До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли:
- продовольчі товари – $20,3 млрд
- метали та вироби з них – $3,8 млрд
- машини, обладнання та транспорт – $2,9 млрд
Під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 251,7 млн грн за 10 місяців 2024 року.
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