Украина увеличила товарооборот на $10 млрд за месяц благодаря рекордному экспорту
Товарооборот Украины составил $92 млрд за 10 месяцев 2024 года, увеличившись за октябрь на $10,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
В октябре Украине удалось экспортировать товаров на $3,8 млрд, и это самый высокий месячный показатель с начала года.
Всего в Украину импортировали товаров на $57,4 млрд за январь-октябрь, экспортировали — на $34,6 млрд.
Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $11,6 млрд, Польша — $5,6 млрд и Германия — $4,4 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $4 млрд, Германию — на $2,4 млрд, Испанию — на $2,4 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-октябре 2024 года товаров 65% составили:
- машины, оборудование и транспорт — $20,3 млрд
- продукция химической промышленности – $9,3 млрд
- топливно-энергетические — $8,7 млрд
При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 340, 4 млрд грн.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $20,3 млрд
- металлы и изделия из них — $3,8 млрд
- машины, оборудование и транспорт — $2,9 млрд
При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 251,7 млн грн за 10 месяцев 2024 года.
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