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У ЄС рекордно зросла частка випускників навчальних закладів, які одразу знаходять роботу

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 15:00
У ЄС рекордно зросла частка випускників навчальних закладів, які одразу знаходять роботу - Фото
Фото: depositphotos.com

У Євросоюзі, за підсумками 2022 року, рекордні 82% випускників одразу знайшли роботу після закінчення навчального закладу. Попередній пік працевлаштування випускників (81%) було зафіксовано у 2018 році, повідомляє Євростат.

Серед окремих країн ЄС рівень працевлаштування випускників був найвищим у Люксембурзі та Нідерландах (по 93%), Німеччині (92%) та на Мальті (91%). Найнижчі показники зареєстровані в Італії (65%), Греції (66%) та Румунії (70%).

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Рівень зайнятості випускників-чоловіків незмінно вищий, ніж у випускників-жінок, проте у 2022 році розрив скоротився до 2 в.п., що стало найменшою розбіжністю, зафіксованою за восьмирічний період із 2014 по 2022 роки.

Відмінності у рівнях зайнятості Євростат пояснює характером спеціалізацій: наприклад, серед студентів, які вивчають природничі науки та технології, більше чоловіків. 

Євростат враховував усіх випускників у віці 20-34 років, які, як мінімум, здобули повну середню освіту та знайшли роботу в період 1-3 років після закінчення навчального закладу та не продовжували подальшого навчання.

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Роман Бриль
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