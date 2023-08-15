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В ЕС рекордно выросла доля выпускников учебных заведений, которые сразу находят работу

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 15:00
В ЕС рекордно выросла доля выпускников учебных заведений, которые сразу находят работу - Фото
Фото: depositphotos.com

В Евросоюзе, по итогам 2022 года, рекордные 82% выпускников сразу нашли работу после окончания учебного заведения. Предыдущий пик трудоустройства выпускников (81%) был зафиксирован в 2018 году, сообщает Евростат. 

Среди отдельных стран ЕС уровень трудоустройства выпускников был самым высоким в Люксембурге и Нидерландах (по 93%), Германии (92%) и на Мальте (91%). Самые низкие показатели зарегистрированы в Италии (65%), Греции (66%) и Румынии (70%). 

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Уровень занятости выпускников-мужчин неизменно выше, чем у выпускников-женщин, однако в 2022 году разрыв сократился до 2 п.п., что стало наименьшим расхождением, зафиксированным за восьмилетний период с 2014 по 2022 годы.  

Различия в уровнях занятости Евростат объясняет характером изучаемых областей: например, среди студентов, изучающих естественные науки и технологии, больше мужчин. 

Евростат учитывал всех выпускников в возрасте 20-34 лет, которые, как минимум, получили полное среднее образование и нашли работу в период 1-3 года после окончания учебного заведения и не продолжали дальнейшее обучение.

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Роман Брыль
евросоюзтрудоустройствовыпускникиевростат
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