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У Китаї банкірам порадили уникати предметів розкоші на тлі жорсткої економії

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 10:33
У Китаї банкірам порадили уникати предметів розкоші на тлі жорсткої економії - Фото
Фото: Depositphotos

Фінансові компанії Китаю скорочують зарплати і премії співробітникам, а також радять їм уникати яскравого одягу та предметів розкоші, з посиланням на анонімні джерела пише Reuters. Це пов'язано зі збільшенням у країні розриву у рівні добробуту.

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Фінансові фахівці є одними з найбільш високооплачуваних працівників у Китаї, а їхнє багатство та яскравий спосіб життя часто критикуються громадськістю у соціальних мережах.

"Влада обіцяє придушити корупцію у фінансовому секторі країни з оборотом у $57 трлн. Зростання другої за величиною економіки світу сповільнюється, а безробіття серед молоді досягає рекордно високого рівня", – йдеться у публікації.

Щоб уникнути конфлікту з владою, державні та приватні фінансові фірми вжили запобіжних заходів.

Вони попросили співробітників утриматися від публікації у соціальних мережах фотографій дорогих страв, одягу чи аксесуарів, щоб уникнути уваги регулювальних органів чи громадської критики.

Згідно з конфіденційними інструкціями, вони також не можуть зупинятися в п'ятизіркових готелях під час робочих поїздок.

Промислово-комерційний банк Китаю та China Construction Bank Corp (Китайський будівельний банк) планують з поточного року скоротити деякі надбавки працівникам. Зокрема, скасують одноразові літні допомоги у розмірі від 1500 юанів до 2000 юанів на місяць ($210-280).

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