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В Китае банкирам посоветовали избегать предметов роскоши на фоне жесткой экономии

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 10:33
В Китае банкирам посоветовали избегать предметов роскоши на фоне жесткой экономии - Фото
Фото: Depositphotos

Финансовые компании Китая сокращают зарплаты и премии сотрудникам, а также советуют им избегать кричащей одежды и предметов роскоши, со ссылкой на анонимные источники пишет Reuters. Это связано с увеличением в стране разрыва в уровне благосостояния.

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Финансовые специалисты являются одними из самых высокооплачиваемых работников в Китае, а их богатство и яркий образ жизни часто подвергаются критике со стороны общественности в социальных сетях.

"Власти обещают подавить коррупцию в финансовом секторе страны с оборотом в $57 трлн. Рост второй по величине экономики мира замедляется, а безработица среди молодежи достигает рекордно высокого уровня", – говорится в публикации.

Чтобы избежать конфликта с властями, государственные и частные финансовые фирмы приняли упреждающие меры.

Они попросили сотрудников воздержаться от публикации в социальных сетях фотографий дорогих блюд, одежды или аксессуаров, чтобы избежать внимания регулирующих органов или общественной критики.

Согласно конфиденциальным инструкциям, они также не могут останавливаться в пятизвездочных отелях во время рабочих поездок. 

Промышленно-коммерческий банк Китая и China Construction Bank Corp (Китайский строительный банк) планируют с текущего года сократить некоторые надбавки сотрудникам. В частности, отменят единовременные летние пособия в размере от 1500 юаней до 2000 юаней в месяц ($210-280).

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