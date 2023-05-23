В Україні розпочала роботу місія МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні розпочала роботу. Представники фонду будуть оцінювати прогрес у виконанні умов програми, заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

У заяві зазначається, що місія МВФ під керівництвом Гевіна Греєма розпочала сьогодні обговорення заходів, пов'язаних з першим переглядом програми розширеного фінансування (EFF) разом з представниками української влади.

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Раніше повідомлялося, що очікується, що місія МВФ здійснить перший перегляд програми EFF з Україною наприкінці травня.

Головною метою місії буде оцінка прогресу у виконанні політичних зобов'язань та умов програми з боку української влади, зокрема у сфері податково-бюджетної політики, управління та грошово-кредитної політики.

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