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В Украине начала работу миссия МВФ

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 09:32
В Украине начала работу миссия МВФ - Фото
МВФ (Фото: depositphotos.com)

Миссия Международного валютного фонда в Украине приступила к работе. Представители фонда будут оценивать прогресс в выполнении условий программы, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

В заявлении отмечается, что миссия МВФ под руководством Гэвина Грэема начала сегодня обсуждение мер, связанных с первым пересмотром программы расширенного финансирования (EFF) вместе с представителями украинских властей.

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Ранее сообщалось, что ожидается, что миссия МВФ осуществит первый пересмотр программы EFF с Украиной в конце мая.

Главной целью миссии будет оценка прогресса в выполнении политических обязательств и условий программы со стороны украинской власти, в частности в сфере налогово-бюджетной политики, управления и денежно-кредитной политики.

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  • Накануне Международный валютный фонд утвердил для Украины четырехлетнюю кредитную программу расширенного финансирования (EFF) на $15,6 млрд.
Наталия Софиенко
МВФмиссия мвфденьги от МВФ
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