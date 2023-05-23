В Украине начала работу миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда в Украине приступила к работе. Представители фонда будут оценивать прогресс в выполнении условий программы, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

В заявлении отмечается, что миссия МВФ под руководством Гэвина Грэема начала сегодня обсуждение мер, связанных с первым пересмотром программы расширенного финансирования (EFF) вместе с представителями украинских властей.

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Ранее сообщалось, что ожидается, что миссия МВФ осуществит первый пересмотр программы EFF с Украиной в конце мая.

Главной целью миссии будет оценка прогресса в выполнении политических обязательств и условий программы со стороны украинской власти, в частности в сфере налогово-бюджетной политики, управления и денежно-кредитной политики.

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