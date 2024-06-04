Які громади мають найбільшу фінансову спроможність: рейтинг за регіонами

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У 2023 році 495 об'єднаних територіальних громад в Україні мали високий рівень фінансової спроможності. Це на 13,5% більше, ніж за два роки до того, коли їх було 436, йдеться в дослідженні на порталі "Децентралізація".

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Водночас різко збільшилась кількість громад із критичним рівнем фінансової спроможності – зі 133 у 2021 році до 182 у 2023-му (на 36,8%).

Зважаючи на географію та інтенсивність ведення бойових дій, суттєве збільшення громад із критичним рівнем зафіксовано в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Херсонській областях. Але поряд із цим, значна кількість громад із критичним рівнем зберігається у Закарпатській (15 громад), Івано-Франківській (14), Рівненській (13), Чернівецькій (18) областях.

У розрізі територіальних громад за останні два роки 424 підвищили свої рейтингові позиції, щодо 2021 року, а 327 знизили.

Оцінювання фінансової спроможності проводилось, виходячи з 11 показників, серед яких доходи й видатки на одного мешканця, рівень дотаційності бюджету, питома вага зарплати у видатках, питома капітальних видатків у загальних видатках, питома вага трансфертів у дохідній частині тощо. За методологією, найбільше можна отримати 22 бали, найменше – мінус 11 балів.

Найбільше балів в Україні набрала Вишнева ОТГ біля Києва, а загалом список найспроможніших громад за регіонами виглядає так:

→ Вінницька область – Гайсинська і Вінницька ОТГ (по 19 балів)

→ Волинська область – Володимир-Волинська ОТГ (19 балів)

→ Дніпропетровська область – Карпівська і Криворізька ОТГ (по 19 балів)

→ Донецька область – Шахівська ОТГ (18 балів)

→ Житомирська область – Звягельська ОТГ (19 балів)

→ Закарпатська область – Перечинська і Тячівська ОТГ (по 17 балів)

→ Запорізька область – Широківська ОТГ (15 балів)

→ Івано-Франківська область – Коломийська ОТГ (19 балів)

→ Київська область – Вишнева ОТГ (21 бал)

→ Кіровоградська область – Кропивницька і Знам'янська ОТГ (по 16 балів)

→ Луганська область – Сєвєродонецька ОТГ (6 балів)

→ Львівська область – Львівська ОТГ (20 балів)

→ Миколаївська область – Миколаївська ОТГ (17 балів)

→ Одеська область – Ізмаїльська й Авангардівська ОТГ (по 19 балів)

→ Полтавська область – Опішнянська ОТГ (19 балів)

→ Рівненська область – Здолбунівська ОТГ (18 балів)

→ Сумська область – Попівська і Тростянецька ОТГ (17 балів)

→ Тернопільська область – Великогаївська і Тернопільська ОТГ (по 17 балів)

→ Харківська область – Красноградська ОТГ (17 балів)

→ Херсонська область – Чорнобаївська ОТГ (8 балів)

→ Хмельницька область – Хмельницька ОТГ (18 балів)

→ Черкаська область – Корсунь-Шевченківська і Черкаська ОТГ (по 18 балів)

→ Чернівецька область – Чернівецька ОТГ (18 балів)

→ Чернігівська область – Остерська, Бахмацька і Варвинська ОТГ (по 16 балів)

Автори дослідження – Яніна Казюк, Віктор Венцель та Ігор Герасимчук.