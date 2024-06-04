Які громади мають найбільшу фінансову спроможність: рейтинг за регіонами
У 2023 році 495 об'єднаних територіальних громад в Україні мали високий рівень фінансової спроможності. Це на 13,5% більше, ніж за два роки до того, коли їх було 436, йдеться в дослідженні на порталі "Децентралізація".
Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес
Водночас різко збільшилась кількість громад із критичним рівнем фінансової спроможності – зі 133 у 2021 році до 182 у 2023-му (на 36,8%).
Зважаючи на географію та інтенсивність ведення бойових дій, суттєве збільшення громад із критичним рівнем зафіксовано в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Херсонській областях. Але поряд із цим, значна кількість громад із критичним рівнем зберігається у Закарпатській (15 громад), Івано-Франківській (14), Рівненській (13), Чернівецькій (18) областях.
У розрізі територіальних громад за останні два роки 424 підвищили свої рейтингові позиції, щодо 2021 року, а 327 знизили.
Найбільше балів в Україні набрала Вишнева ОТГ біля Києва, а загалом список найспроможніших громад за регіонами виглядає так:
→ Вінницька область – Гайсинська і Вінницька ОТГ (по 19 балів)
→ Волинська область – Володимир-Волинська ОТГ (19 балів)
→ Дніпропетровська область – Карпівська і Криворізька ОТГ (по 19 балів)
→ Донецька область – Шахівська ОТГ (18 балів)
→ Житомирська область – Звягельська ОТГ (19 балів)
→ Закарпатська область – Перечинська і Тячівська ОТГ (по 17 балів)
→ Запорізька область – Широківська ОТГ (15 балів)
→ Івано-Франківська область – Коломийська ОТГ (19 балів)
→ Київська область – Вишнева ОТГ (21 бал)
→ Кіровоградська область – Кропивницька і Знам'янська ОТГ (по 16 балів)
→ Луганська область – Сєвєродонецька ОТГ (6 балів)
→ Львівська область – Львівська ОТГ (20 балів)
→ Миколаївська область – Миколаївська ОТГ (17 балів)
→ Одеська область – Ізмаїльська й Авангардівська ОТГ (по 19 балів)
→ Полтавська область – Опішнянська ОТГ (19 балів)
→ Рівненська область – Здолбунівська ОТГ (18 балів)
→ Сумська область – Попівська і Тростянецька ОТГ (17 балів)
→ Тернопільська область – Великогаївська і Тернопільська ОТГ (по 17 балів)
→ Харківська область – Красноградська ОТГ (17 балів)
→ Херсонська область – Чорнобаївська ОТГ (8 балів)
→ Хмельницька область – Хмельницька ОТГ (18 балів)
→ Черкаська область – Корсунь-Шевченківська і Черкаська ОТГ (по 18 балів)
→ Чернівецька область – Чернівецька ОТГ (18 балів)
→ Чернігівська область – Остерська, Бахмацька і Варвинська ОТГ (по 16 балів)
Автори дослідження – Яніна Казюк, Віктор Венцель та Ігор Герасимчук.
- У березні 2024 року сільським і селищним ОТГ надали можливість брати кредити, зокрема міжнародні. Раніше така можливість була тільки у міських громад.