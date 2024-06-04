У каких общин самая большая финансовая состоятельность: рейтинг по регионам

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В 2023 году 495 объединенных территориальных общин в Украине обладали высоким уровнем финансовой состоятельности. Это на 13,5% больше, чем за два года до того, как их было 436, говорится в исследовании на портале "Децентрализация".

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В то же время резко увеличилось количество общин с критическим уровнем финансовой состоятельности – со 133 в 2021 году до 182 в 2023-м (на 36,8%).

Ввиду географии и интенсивности ведения боевых действий существенное увеличение общин с критическим уровнем зафиксировано в Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областях. Но наряду с этим значительное количество общин с критическим уровнем сохраняется в Закарпатской (15 общин), Ивано-Франковской (14), Ровенской (13), Черновицкой (18) областях.

В разрезе территориальных общин за последние два года 424 повысили свои рейтинговые позиции, по отношению к 2021 году, а 327 снизили.

Оценивание финансовой способности проводилось исходя из 11 показателей, среди которых доходы и расходы на одного жителя, уровень дотационности бюджета, удельный вес зарплаты в расходах, удельный капитал в общих расходах, удельный вес трансфертов в доходной части и т.д. По методологии, больше всего можно получить 22 балла, меньше всего – минус 11 баллов.

Больше всего баллов в Украине набрала Вишневая ОТГ возле Киева, а в целом список наиболее состоятельных общин по регионам выглядит так:

→ Винницкая область – Гайсинская и Винницкая ОТГ (по 19 баллов)

→ Волынская область – Владимир-Волынская ОТГ (19 баллов)

→ Днепропетровская область – Карповская и Криворожская ОТГ (по 19 баллов)

→ Донецкая область – Шаховская ОТГ (18 баллов)

→ Житомирская область – Звягельская ОТГ (19 баллов)

→ Закарпатская область – Перечинская и Тячевская ОТГ (по 17 баллов)

→ Запорожская область – Широковская ОТГ (15 баллов)

→ Ивано-Франковская область – Коломыйская ОТГ (19 баллов)

→ Киевская область – Вишневая ОТГ (21 балл)

→ Кировоградская область – Кропивницкая и Знаменская ОТГ (по 16 баллов)

→ Луганская область – Северодонецка ОТГ (6 баллов)

→ Львовская область – Львовская ОТГ (20 баллов)

→ Николаевская область – Николаевская ОТГ (17 баллов)

→ Одесская область – Измаильская и Авангардовская ОТГ (по 19 баллов)

→ Полтавская область – Опошнянская ОТГ (19 баллов)

→ Ровенская область – Здолбуновская ОТГ (18 баллов)

→ Сумская область – Поповская и Тростянецкая ОТГ (17 баллов)

→ Тернопольская область – Великогаевская и Тернопольская ОТГ (по 17 баллов)

→ Харьковская область – Красноградская ОТГ (17 баллов)

→ Херсонская область – Чернобаевская ОТГ (8 баллов)

→ Хмельницкая область – Хмельницкая ОТГ (18 баллов)

→ Черкасская область – Корсунь-Шевченковская и Черкасская ОТГ (по 18 баллов)

→ Черновицкая область – Черновицкая ОТГ (18 баллов)

→ Черниговская область – Остерская, Бахмацкая и Варвинская ОТГ (по 16 баллов)

Авторы исследования – Янина Казюк, Виктор Венцель и Игорь Герасимчук.