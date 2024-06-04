У каких общин самая большая финансовая состоятельность: рейтинг по регионам
В 2023 году 495 объединенных территориальных общин в Украине обладали высоким уровнем финансовой состоятельности. Это на 13,5% больше, чем за два года до того, как их было 436, говорится в исследовании на портале "Децентрализация".
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В то же время резко увеличилось количество общин с критическим уровнем финансовой состоятельности – со 133 в 2021 году до 182 в 2023-м (на 36,8%).
Ввиду географии и интенсивности ведения боевых действий существенное увеличение общин с критическим уровнем зафиксировано в Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областях. Но наряду с этим значительное количество общин с критическим уровнем сохраняется в Закарпатской (15 общин), Ивано-Франковской (14), Ровенской (13), Черновицкой (18) областях.
В разрезе территориальных общин за последние два года 424 повысили свои рейтинговые позиции, по отношению к 2021 году, а 327 снизили.
Больше всего баллов в Украине набрала Вишневая ОТГ возле Киева, а в целом список наиболее состоятельных общин по регионам выглядит так:
→ Винницкая область – Гайсинская и Винницкая ОТГ (по 19 баллов)
→ Волынская область – Владимир-Волынская ОТГ (19 баллов)
→ Днепропетровская область – Карповская и Криворожская ОТГ (по 19 баллов)
→ Донецкая область – Шаховская ОТГ (18 баллов)
→ Житомирская область – Звягельская ОТГ (19 баллов)
→ Закарпатская область – Перечинская и Тячевская ОТГ (по 17 баллов)
→ Запорожская область – Широковская ОТГ (15 баллов)
→ Ивано-Франковская область – Коломыйская ОТГ (19 баллов)
→ Киевская область – Вишневая ОТГ (21 балл)
→ Кировоградская область – Кропивницкая и Знаменская ОТГ (по 16 баллов)
→ Луганская область – Северодонецка ОТГ (6 баллов)
→ Львовская область – Львовская ОТГ (20 баллов)
→ Николаевская область – Николаевская ОТГ (17 баллов)
→ Одесская область – Измаильская и Авангардовская ОТГ (по 19 баллов)
→ Полтавская область – Опошнянская ОТГ (19 баллов)
→ Ровенская область – Здолбуновская ОТГ (18 баллов)
→ Сумская область – Поповская и Тростянецкая ОТГ (17 баллов)
→ Тернопольская область – Великогаевская и Тернопольская ОТГ (по 17 баллов)
→ Харьковская область – Красноградская ОТГ (17 баллов)
→ Херсонская область – Чернобаевская ОТГ (8 баллов)
→ Хмельницкая область – Хмельницкая ОТГ (18 баллов)
→ Черкасская область – Корсунь-Шевченковская и Черкасская ОТГ (по 18 баллов)
→ Черновицкая область – Черновицкая ОТГ (18 баллов)
→ Черниговская область – Остерская, Бахмацкая и Варвинская ОТГ (по 16 баллов)
Авторы исследования – Янина Казюк, Виктор Венцель и Игорь Герасимчук.
- В марте 2024 года сельским и поселковым ОТГ предоставили возможность брать кредиты, в том числе международные. Раньше такая возможность была только у городских общин.