ЄС визнав надмірним дефіцит восьми країн. Серед них – усі сусіди України
Рада Європейського Союзу в п'ятницю, 26 липня, розпочала процедуру надмірного дефіциту щодо семи країн блоку (Бельгія, Італія, Мальта, Польща, Словаччина, Угорщина, Франція) і продовжила її щодо Румунії. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.
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Договір про Європейський Союз передбачає, що держави-члени повинні дотримуватися бюджетної дисципліни й не допускати перевищення дефіциту понад 3% ВВП, а державного боргу – понад 60% ВВП. Якщо учасник блоку перевищує показник дефіциту, щодо нього запускають спеціальну процедуру, яка передбачає посилений контроль та надання рекомендацій для зменшення витрат і збільшення доходів.
У 2023 році вісім країн мали дефіцит, який перевищив базове значення договору:
→ Італія (-7,4%)
→ Угорщина (-6,7%)
→ Румунія (-6,6%)
→ Франція (-5,5%)
→ Польща (-5,1%)
→ Мальта (-4,9%)
→ Словаччина (-4,9%)
→ Бельгія (-4,4%)
Румунія вже перебуває під процедурою надмірного дефіциту з 2019 року.
У 2020-2023 роках у зв'язку з пандемією COVID-19 правило надмірного дефіциту не застосовувалося.
Ближче до кінця року Єврокомісія має запропонувати рекомендації з ліквідації надмірного дефіциту для кожної країни з конкретними кількісними та часовими параметрами.
- В Україні у 2023 році дефіцит бюджету становив 20,7% ВВП, такий самий дефіцит очікується у 2024 році. За умови розширення внутрішньої ресурсної бази, нормалізації економіки та впровадження додаткових фіскальних заходів у 2025 році він може зменшитися до 13,5%, а у 2026 році – до 7,5% ВВП (за прогнозом НБУ).