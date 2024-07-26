ЕС признал чрезмерным дефицит восьми стран. Среди них – все соседи Украины
Совет Европейского Союза в пятницу, 26 июля, начал процедуру чрезмерного дефицита в отношении семи стран блока (Бельгия, Венгрия, Италия, Мальта, Польша, Словакия, Франция) и продлил ее в отношении Румынии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
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Договор о Европейском Союзе предусматривает, что государства-члены должны соблюдать бюджетную дисциплину и не допускать превышения дефицита более 3% ВВП, а государственного долга – более 60% ВВП. Если участник блока превышает показатель дефицита, в отношении его запускается специальная процедура, предусматривающая усиленный контроль и предоставление рекомендаций для снижения расходов и увеличения доходов.
В 2023 году восемь стран имели дефицит, превысивший базовое значение договора:
→ Италия (-7,4%)
→ Венгрия (-6,7%)
→ Румыния (-6,6%)
→ Франция (-5,5%)
→ Польша (-5,1%)
→ Мальта (-4,9%)
→ Словакия (-4,9%)
→ Бельгия (-4,4%)
Румыния уже находится под процедурой чрезмерного дефицита с 2019 года.
В 2020–2023 годах в связи с пандемией COVID-19 правило чрезмерного дефицита не применялось.
К концу года Еврокомиссия должна предложить рекомендации по ликвидации чрезмерного дефицита для каждой страны с конкретными количественными и временными параметрами.
- В Украине в 2023 году дефицит бюджета составил 20,7% ВВП, такой же дефицит ожидается в 2024 году. При условии расширения внутренней ресурсной базы, нормализации экономики и внедрения дополнительных фискальных мер в 2025 году он может уменьшиться до 13,5%, а в 2026 году – до 7,5% ВВП (по прогнозу НБУ).