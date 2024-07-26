ЕС признал чрезмерным дефицит восьми стран. Среди них – все соседи Украины

Бельгия, Италия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Франция испытывают проблемы с бюджетным дефицитом

Флаги стран Евросоюза (Фото: Depositphotos)

Совет Европейского Союза в пятницу, 26 июля, начал процедуру чрезмерного дефицита в отношении семи стран блока (Бельгия, Венгрия, Италия, Мальта, Польша, Словакия, Франция) и продлил ее в отношении Румынии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

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Договор о Европейском Союзе предусматривает, что государства-члены должны соблюдать бюджетную дисциплину и не допускать превышения дефицита более 3% ВВП, а государственного долга – более 60% ВВП. Если участник блока превышает показатель дефицита, в отношении его запускается специальная процедура, предусматривающая усиленный контроль и предоставление рекомендаций для снижения расходов и увеличения доходов.

В 2023 году восемь стран имели дефицит, превысивший базовое значение договора:

→ Италия (-7,4%)

→ Венгрия (-6,7%)

→ Румыния (-6,6%)

→ Франция (-5,5%)

→ Польша (-5,1%)

→ Мальта (-4,9%)

→ Словакия (-4,9%)

→ Бельгия (-4,4%)

Румыния уже находится под процедурой чрезмерного дефицита с 2019 года.

В 2020–2023 годах в связи с пандемией COVID-19 правило чрезмерного дефицита не применялось.

К концу года Еврокомиссия должна предложить рекомендации по ликвидации чрезмерного дефицита для каждой страны с конкретными количественными и временными параметрами.