Світовий рейтинг мільярдерів 2025: хто втратив сотні мільярдів, а хто примножив статки
Світовий рейтинг найбагатших людей щороку зазнає змін через коливання фондових ринків, глобальні економічні процеси та особисті бізнес-рішення мільярдерів.
У 2025 році тенденція до технологічного домінування зберігається, а основними джерелами статків залишаються IT-компанії, роздрібна торгівля, фінанси та промисловість. Деякі зі світових магнатів втратили значні суми через падіння акцій і нестабільність економіки, тоді як інші примножили свої капітали завдяки вдалим інвестиціям.
LIGA.net розповідає, хто очолює рейтинг, які компанії визначають фінансове становище мільярдерів і як змінилися їхні капітали.
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