Мировой рейтинг самых богатых людей ежегодно претерпевает изменения из-за колебаний фондовых рынков, глобальных экономических процессов и личных бизнес-решений миллиардеров.

В 2025 году тенденция к технологическому доминированию сохраняется, а основными источниками состояния остаются IT-компании, розничная торговля, финансы и промышленность. Некоторые из мировых магнатов потеряли значительные суммы из-за падения акций и нестабильности экономики, в то время как другие умножили свои капиталы благодаря удачным инвестициям.

LIGA.net рассказывает, кто возглавляет рейтинг, какие компании определяют финансовое положение миллиардеров и как изменились их капиталы.