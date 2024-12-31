В 2024 году самые богатые люди мира рекордно нарастилисвое состояние: кто больше всего

Маск, Цукерберг и Дженсен Хуанг стали лидерами среди миллиардеров, которые в 2024 году достигли рекордного совокупного состояния в $10 триллионов

Фото: ЕРА

В 2024 году самые богатые люди мира существенно увеличили свое состояние, достигнув нового рекорда — совокупного богатства в $10 триллионов, сообщает Bloomberg.

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Лидерами роста стали Илон Маск, Марк Цукерберг и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг, чьи компании выиграли от небывалого подъема акций технологического сектора.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, состояние 500 самых богатых лиц выросло на $1,5 триллиона, причем $600 миллиардов этого роста приходится на восемь технологических магнатов, в том числе Ларри Эллисона, Джеффа Безоса и Ларри Пейджа.

Общий капитал миллиардеров индекса Bloomberg в декабре 2024 превысил ВВП Германии, Японии и Австралии вместе взятых.

Илон Маск стал безоговорочным лидером среди миллиардеров в 2024 году. Его тесные отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом способствовали росту стоимости компаний Маска, таких как Tesla, SpaceX и xAI. Его капитал достиг $442,1 млрд, что на $213 млрд больше, чем в начале года.

Американские технологические акции обеспечили основной прирост состояния миллиардеров. Индекс S&P 500 вырос на 24% за год, причем более половины этого прироста обеспечили такие компании, как Tesla, Meta и Nvidia.

Победа Дональда Трампа на выборах стала катализатором роста рынков. S&P 500 установил рекордный уровень 6 ноября, а капиталы миллиардеров увеличились на $505 миллиардов всего через пять недель после выборов.

Ралли также охватило крипторынки: биткоин впервые превысил отметку $100 тысяч, а капиталы миллиардеров в этой сфере, таких как Чанпен Чжао (CZ) из Binance, выросли на 60%.

Самые большие выигрыши и потери

Среди величайших победителей года:

Дженсен Хуанг , генеральный директор Nvidia, прибавил $76 миллиардов к своему капиталу благодаря трехкратному росту акций компании.

, генеральный директор Nvidia, прибавил $76 миллиардов к своему капиталу благодаря трехкратному росту акций компании. Марк Цукерберг заработал $81 миллиард, несмотря на антимонопольный штраф в $841 миллион от ЕС, благодаря росту акций Meta на 70%.

заработал $81 миллиард, несмотря на антимонопольный штраф в $841 миллион от ЕС, благодаря росту акций Meta на 70%. Китайские миллиардеры восстановили свои капиталы после трех лет падения, прибавив 14% за год.

Впрочем, год оказался сложным для некоторых бизнесменов: