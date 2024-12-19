Маск заработал $245 млрд в 2024 году. Его состояние приближается к полтриллиона долларов

Состояние самого богатого человека мира приближается к отметке в $500 млрд

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Состояние американского бизнесмена Илона Маска растет и приближается к отметке в $500 млрд. В 2024 году он заработал $245 млрд благодаря росту стоимости акций своих компаний. Об этом свидетельствуют данные из индекса миллиардеров Bloomberg.

По последним оценкам, состояние Илона Маска сейчас достигает $458 млрд.

На втором месте в рейтинге миллиардеров находится Джефф Безос с состоянием в $251 млрд, которое в этом году выросло на $74,5 млрд.

Третье место занимает Марк Цукерберг с капиталом в $221 млрд, увеличив свое состояние на $92,6 млрд в 2024 году.