Маск заработал $245 млрд в 2024 году. Его состояние приближается к полтриллиона долларов
Состояние американского бизнесмена Илона Маска растет и приближается к отметке в $500 млрд. В 2024 году он заработал $245 млрд благодаря росту стоимости акций своих компаний. Об этом свидетельствуют данные из индекса миллиардеров Bloomberg.
По последним оценкам, состояние Илона Маска сейчас достигает $458 млрд.
На втором месте в рейтинге миллиардеров находится Джефф Безос с состоянием в $251 млрд, которое в этом году выросло на $74,5 млрд.
Третье место занимает Марк Цукерберг с капиталом в $221 млрд, увеличив свое состояние на $92,6 млрд в 2024 году.
- 22 ноября состояние Илона Маска достигло исторического максимума в $347,8 млрд благодаря росту акций Tesla и успешному привлечению финансирования его стартапом искусственного интеллекта xAI.