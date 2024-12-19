Статки Маска наближаються до пів трильйона доларів. Половину він заробив цього року

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Статки американського бізнесмена Ілона Маска зростають та наближаються до позначки у $500 млрд. У 2024 році він заробив $245 млрд завдяки зростанню вартості акцій своїх компаній. Про це свідчать дані з індексу мільярдерів Bloomberg.

За останніми оцінками, статки Ілона Маска наразі сягають $458 млрд.

На другому місці у рейтингу мільярдерів перебуває Джефф Безос зі статками у $251 млрд, які цього року зросли на $74,5 млрд.

Третє місце посідає Марк Цукерберг із капіталом у $221 млрд, збільшивши свої статки на $92,6 млрд у 2024 році.