Статки Ілона Маска досягли рекордної позначки у $347,8 млрд після перемоги Трампа

Ілон Маск (Фото - EPA SARAH YENESEL)

У п’ятницю, 22 листопада, статки Ілона Маска досягли історичного максимуму завдяки зростанню акцій Tesla Inc. та успішному залученню фінансування його стартапом штучного інтелекту xAI, який оцінено у $50 млрд, повідомляє Bloomberg.

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Значне збільшення вартості компаній Маска спостерігається після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, що сприяло підвищенню уваги до його діяльності. Акції Tesla зросли на 3,8% за день, а загальний приріст з 4 листопада становить 45%, додавши компанії близько $350 млрд ринкової капіталізації.

Також інвестори проявили підвищений інтерес до xAI, вартість якої зросла вдвічі з травня. Раніше цього тижня Трамп разом із Маском відвідали запуск SpaceX, компанії, яка наразі обговорює продаж акцій, що може збільшити її оцінку до понад $250 млрд.

Ілон Маск, який залишається найбагатшою людиною у світі, побив власний рекорд статків, встановлений у листопаді 2021 року. Понад двох третин його статків становлять акції та опціони Tesla, а їхня вартість зросла на 35% з моменту виборів.

Маск, активно підтримуючи Трампа, брав участь у передвиборчій кампанії, особисто вклавши понад $170 млн у політичний комітет на підтримку республіканця. Команда нового президента планує реформувати законодавство щодо самокерованих авто, що може сприяти масовому впровадженню таких транспортних засобів і забезпечити Tesla значні конкурентні переваги.

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Окрім того, Маск стане співголовою новоствореного Департаменту ефективності уряду, завданням якого буде скорочення бюрократії та регуляцій.

Пропозиції адміністрації Трампа також передбачають зменшення субсидій на електромобілі та послаблення екологічних норм, що може негативно вплинути на традиційних автовиробників, але вигідно позначитися на Tesla, яка менше залежить від державної підтримки.