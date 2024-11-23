Состояние Илона Маска достигло рекордной отметки в $347,8 млрд после победы Трампа
В пятницу, 22 ноября, состояние Илона Маска достигло исторического максимума благодаря росту акций Tesla Inc. и успешному привлечению финансирования его стартапом искусственного интеллекта xAI, оцененного в $50 млрд, сообщает Bloomberg.
Значительное увеличение стоимости компаний Маска наблюдается после победы Дональда Трампа на президентских выборах, что способствовало повышению внимания к его деятельности. Акции Tesla выросли на 3,8% в день, а общий прирост с 4 ноября составил 45%, прибавив компании около $350 млрд рыночной капитализации.
Также инвесторы проявили повышенный интерес к xAI, стоимость которой выросла вдвое с мая. Ранее на этой неделе Трамп вместе с Маском посетили запуск SpaceX, компании, которая сейчас обсуждает продажу акций, что может увеличить ее оценку более чем до $250 млрд.
Илон Маск, остающийся самым богатым человеком в мире, побил собственный рекорд состояния, установленный в ноябре 2021 года. Более двух третьих его богатства составляют акции и опционы Tesla, их стоимость выросла на 35% с момента выборов.
Маск, активно поддерживая Трампа, принимал участие в предвыборной кампании, лично вложив более $170 млн в политический комитет в поддержку республиканца. Команда нового президента планирует реформировать законодательство по самоуправляемым авто, что может способствовать массовому внедрению таких транспортных средств и обеспечить Tesla значительные конкурентные преимущества.
Кроме того, Маск станет сопредседателем нового Департамента эффективности правительства, задачей которого будет сокращение бюрократии и регуляций.
Предложения администрации Трампа также включают уменьшение субсидий на электромобили и ослабление экологических норм, что может негативно повлиять на традиционных автопроизводителей, но выгодно отразиться на Tesla, которая меньше зависит от государственной поддержки.
- 8 ноября 2024 г. Axios писало, что к телефонному разговору Зеленского с Трампом присоединялся Маск.
- 11 ноября телеканал ABC News сообщал, что Маск играет значительную роль в формировании будущей администрации.
- 14 ноября NBC News заявило, что почти постоянное присутствие миллиардера в резиденции новоизбранного президента США в течение недели после дня выборов начало раздражать людей, находящихся в ближайшем окружении республиканца.