Індексація пенсій у 2025 році: як і коли зростуть виплати

Яких змін у нарахуванні пенсій можна очікувати у 2025 році? Кому і на скільки підвищать виплати та коли планується провести індексацію пенсій

Індексація пенсій - 2025 / Фото: depositphotos

У 2025 році на українців, що отримують пенсію, чекає планове підвищення пенсійних виплат, яке допоможе частково компенсувати зростання цін на товари та послуги. Щорічна індексація залежить від розмірів середньої зарплати в країні та від рівня інфляції за попередній рік.

Коли буде проведено індексацію пенсій у 2025 році

Відповідно до чинного законодавства, перерахунок відбувається 1 березня. У 2025 році ця норма збережеться, і пенсійні виплати будуть автоматично проіндексовані на основі затвердженого коефіцієнта зростання. Оскільки інфляція і зростання зарплат у 2024 році пришвидшилися, варто очікувати, що і розміри індексації цього року будуть більшими.

Хто має право на індексацію пенсії / фото: depositphotos

Хто має право на індексацію пенсії

Індексація стосується більшості категорій пенсіонерів, зокрема:

громадян, які досягли пенсійного віку та отримують виплати відповідно до законодавства;

осіб з інвалідністю – залежно від групи інвалідності та причин її настання, розмір пенсії може бути переглянутий з урахуванням індексації;

осіб, які отримують пенсію за вислугу років, колишніх працівників галузей, де передбачено достроковий вихід на пенсію;

військових, які проходили службу в Збройних Силах України та отримують пенсію відповідно до спеціального законодавства.

Пенсії для військових пенсіонерів також підлягають індексації, але за окремими механізмами, передбаченими відповідними нормативними актами. У 2025 році військові пенсіонери можуть розраховувати на перерахунок пенсійних виплат з урахуванням зміни середнього розміру грошового забезпечення військовослужбовців.

Індексація військових пенсій / фото: depositphotos

Деякі категорії пенсіонерів можуть мати особливі умови індексації або підвищення пенсій.

Які категорії не підлягають індексації пенсії

Не всі пенсіонери отримають підвищення. До категорій, які не підлягають індексації, належать:

Пенсіонери, що працюють . Проте, після звільнення з роботи вони можуть розраховувати на її перерахунок з урахуванням усіх пропущених індексацій. Такий механізм стимулює пенсіонерів завершити трудову діяльність, щоб отримати повну суму пенсійних виплат.

. Проте, після звільнення з роботи вони можуть розраховувати на її перерахунок з урахуванням усіх пропущених індексацій. Такий механізм стимулює пенсіонерів завершити трудову діяльність, щоб отримати повну суму пенсійних виплат. Особи, чия пенсія перевищує встановлений ліміт . Ці пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, не підлягають автоматичній індексації.

. Ці пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, не підлягають автоматичній індексації. Пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років. Їхні виплати вважаються актуальними, тому індексація на них не поширюється.

На скільки може зрости пенсія

У 2024 році березнева автоматична індексація пенсій становила 8%, що в середньому збільшило виплати на 322 грн. Очікується, що у 2025 році відсоток підвищення буде схожим, хоча точна цифра залежатиме від економічної ситуації та урядових рішень. Мінімальний розмір підвищення становитиме 100 грн, а максимальний – 1500 грн. Якщо індексація буде на рівні 10 %, то для прикладу:

пенсія 5000 грн → підвищення на 500 грн → новий розмір 5500 грн;

пенсія 7000 грн → підвищення на 700 грн → новий розмір 7700 грн.

Конкретні розміри підвищення залежать від індивідуального розміру пенсійних виплат.