Індексація пенсій у 2025 році: як і коли зростуть виплати
Індексація пенсій - 2025 / Фото: depositphotos

У 2025 році на українців, що отримують пенсію, чекає планове підвищення пенсійних виплат, яке допоможе частково компенсувати зростання цін на товари та послуги. Щорічна індексація залежить від розмірів середньої зарплати в країні та від рівня інфляції за попередній рік.

Коли буде проведено індексацію пенсій у 2025 році

Відповідно до чинного законодавства, перерахунок відбувається 1 березня. У 2025 році ця норма збережеться, і пенсійні виплати будуть автоматично проіндексовані на основі затвердженого коефіцієнта зростання. Оскільки інфляція і зростання зарплат у 2024 році пришвидшилися, варто очікувати, що і розміри індексації цього року будуть більшими.

Індексація пенсій у 2025 році: як і коли зростуть виплати
Хто має право на індексацію пенсії / фото: depositphotos

Хто має право на індексацію пенсії

Індексація стосується більшості категорій пенсіонерів, зокрема:

  • громадян, які досягли пенсійного віку та отримують виплати відповідно до законодавства;
  • осіб з інвалідністю – залежно від групи інвалідності та причин її настання, розмір пенсії може бути переглянутий з урахуванням індексації;
  • осіб, які отримують пенсію за вислугу років, колишніх працівників галузей, де передбачено достроковий вихід на пенсію;
  • військових, які проходили службу в Збройних Силах України та отримують пенсію відповідно до спеціального законодавства.

Пенсії для військових пенсіонерів також підлягають індексації, але за окремими механізмами, передбаченими відповідними нормативними актами. У 2025 році військові пенсіонери можуть розраховувати на перерахунок пенсійних виплат з урахуванням зміни середнього розміру грошового забезпечення військовослужбовців.

Індексація пенсій у 2025 році: як і коли зростуть виплати
Індексація військових пенсій / фото: depositphotos

Деякі категорії пенсіонерів можуть мати особливі умови індексації або підвищення пенсій.

Які категорії не підлягають індексації пенсії

Не всі пенсіонери отримають підвищення. До категорій, які не підлягають індексації, належать:

  • Пенсіонери, що працюють. Проте, після звільнення з роботи вони можуть розраховувати на її перерахунок з урахуванням усіх пропущених індексацій. Такий механізм стимулює пенсіонерів завершити трудову діяльність, щоб отримати повну суму пенсійних виплат.
  • Особи, чия пенсія перевищує встановлений ліміт. Ці пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, не підлягають автоматичній індексації.
  • Пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років. Їхні виплати вважаються актуальними, тому індексація на них не поширюється.

На скільки може зрости пенсія

У 2024 році березнева автоматична індексація пенсій становила 8%, що в середньому збільшило виплати на 322 грн. Очікується, що у 2025 році відсоток підвищення буде схожим, хоча точна цифра залежатиме від економічної ситуації та урядових рішень. Мінімальний розмір підвищення становитиме 100 грн, а максимальний – 1500 грн. Якщо індексація буде на рівні 10 %, то для прикладу:

  • пенсія 5000 грн → підвищення на 500 грн → новий розмір 5500 грн;
  • пенсія 7000 грн → підвищення на 700 грн → новий розмір 7700 грн.

Конкретні розміри підвищення залежать від індивідуального розміру пенсійних виплат.

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