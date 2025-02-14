Индексация пенсий в 2025 году: как и когда вырастут выплаты

Какие изменения в начислении пенсий можно ожидать в 2025 году? Кому и на сколько повысят выплаты и когда планируется провести индексацию пенсий

Индексация пенсий - 2025 / Фото: depositphotos

В 2025 году получающих пенсию украинцев ожидает плановое повышение пенсионных выплат, которое поможет частично компенсировать рост цен на товары и услуги. Ежегодная индексация зависит от размеров средней зарплаты в стране и уровня инфляции за предыдущий год.

Когда будет проведена индексация пенсий в 2025 году

Согласно действующему законодательству, перерасчет производится 1 марта. В 2025 году эта норма сохранится, и пенсионные выплаты будут автоматически проиндексированы на основе утвержденного коэффициента роста. Поскольку инфляция и рост зарплат в 2024 году ускорились, следует ожидать, что и размеры индексации в этом году будут больше.

Кто имеет право на индексацию пенсии / фото: depositphotos

Кто имеет право на индексацию пенсии

Индексация касается большинства категорий пенсионеров, в частности:

граждан, достигших пенсионного возраста и получающих выплаты в соответствии с законодательством;

лиц с инвалидностью – в зависимости от группы инвалидности и причин ее наступления, размер пенсии может быть пересмотрен с учетом индексации;

лиц, получающих пенсию за выслугу лет, бывших работников отраслей, где предусмотрен досрочный уход на пенсию;

военных, которые проходили службу в Вооруженных Силах Украины и получают пенсию согласно специальному законодательству.

Пенсии для военных пенсионеров также подлежат индексации, но по отдельным механизмам, предусмотренным соответствующими нормативными актами. В 2025 году военные пенсионеры могут рассчитывать на перерасчет пенсионных выплат с учетом изменения среднего размера денежного довольствия военнослужащих.

Индексация военных пенсий / фото: depositphotos

Некоторые категории пенсионеров могут иметь особые условия для индексации или повышения пенсий.

Какие категории не подлежат индексации пенсии

Не все пенсионеры получат повышение. К категориям, не подлежащим индексации, относятся:

Работающие пенсионеры . Однако после увольнения с работы они могут рассчитывать на ее перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций. Такой механизм стимулирует пенсионеров завершить трудовую деятельность, чтобы получить полную сумму пенсионных выплат.

. Однако после увольнения с работы они могут рассчитывать на ее перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций. Такой механизм стимулирует пенсионеров завершить трудовую деятельность, чтобы получить полную сумму пенсионных выплат. Лица, чья пенсия превышает установленный предел . Эти пенсии, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, не подлежат автоматической индексации.

. Эти пенсии, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, не подлежат автоматической индексации. Вышедшие на пенсию пенсионеры в течение последних трех лет. Их выплаты считаются актуальными, поэтому индексация на них не распространяется.

На сколько может вырасти пенсия

В 2024 году мартовская автоматическая индексация пенсий составила 8%, что в среднем увеличило выплаты на 322 грн. Ожидается, что в 2025 году процент повышения будет схожим, хотя точная цифра будет зависеть от экономической ситуации и правительственных решений. Минимальный размер повышения будет составлять 100 грн, а максимальный – 1500 грн. Если индексация будет на уровне 10%, то для примера:

пенсия 5000 грн → повышение на 500 грн → новый размер 5500 грн;

пенсия 7000 грн → повышение на 700 грн → новый размер 7700 грн.

Конкретные размеры зависят от индивидуального размера пенсионных выплат.