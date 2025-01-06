Прожиточный минимум 2025 года. Какой будет минимальная зарплата в этом году

Изменился ли размер прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2025 году. Детали выплаты зарплат и налоги во время военного положения в Украине

Какой будет минимальная зарплата в этом году (Фото: depositphotos)

Правительство Украины заложило важные изменения в социальные стандарты на 2025 год. В Бюджетной декларации на 2025-2027 годы утверждены ключевые финансовые показатели, среди которых подробно прописаны прожиточный минимум и минимальная зарплата.

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Какой прожиточный минимум будет в 2025 году

Согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, установлено постепенное повышение прожиточного минимума. Ожидается, что в 2025 году прожиточный минимум для разных социальных и демографических групп составит:

для трудоспособных лиц — 3028 грн;

для детей до 6 лет — 2563 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3196 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность, — 2361 грн.

Такой шаг направлен на стабилизацию доходов граждан, обеспечение их социальных гарантий и борьбу с инфляционными рисками.

Прожиточный минимум в 2025 году (Фото: depositphotos)

Также в планах более прозрачное использование минимального прожиточного минимума согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

Размер минимальной зарплаты 2025

Согласно Бюджетной декларации, в 2025 году минимальная заработная плата будет выше предыдущих лет. Спрогнозированы следующие показатели:

с 1 января 2025 года: минимальная месячная зарплата будет составлять 8000 грн;

почасовая минимальная оплата труда: около 48 грн в час.

"В 2025-2027 годах размер минимальной заработной платы составит 8000 грн, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом повышения в 2024 году" (см. стр. 20 Бюджетной декларации по ссылке выше).

Это позволяет улучшить уровень жизни, хотя настоящие доходы людей зависят также от уровня налогов и стоимости жизни.

Год Минимальная месячная зарплата (грн) Почасовая оплата (грн) 2023 6700 40 2024 7400 45 2025 8000 48

Эти цифры учитывают заявленный рост на 2025 год и обеспечивают частичную компенсацию все большей инфляции.

Налоги с зарплаты во время военного положения

Работающие граждане платят ряд налогов с заработной платы. Налогообложение в Украине предусматривает следующие отчисления в бюджет:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%. Военный сбор – 1,5%. Единый социальный взнос (ЕСВ), уплачиваемый работодателем – 22% от базы начисления (минимальной зарплаты).

Больше об изменениях в законе о налогах читайте в материале "Сколько ФОП будут платить налоги в 2025 году"

Таким образом, минимальная зарплата "чистыми" в 2025 году выглядит так:

Минимальная зарплата 2025 года чистыми: 8000 − 18% (1440 грн) − 1,5% (120 грн) = 6440 грн. Работодатель дополнительно платит ЕСВ (1760 грн).

Минимальная заработная плата 2025 года (Фото: depositphotos)

Согласно статье 10 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", выплаты работникам во время военного положения могут быть частично отсрочены, но минимальные социальные гарантии, в частности прожиточный минимум и минимальная зарплата, должны оставаться неизменными.

Условиями для отсрочки выплаты зарплаты работникам могут стать доказанные факты ведения боевых действий на территории, где осуществляет свою деятельность работодатель, или действия других обстоятельств непреодолимой силы.

Повышение минимального прожиточного минимума и зарплаты в 2025 году – весомый шаг к социальной стабильности. Ожидаемое увеличение минимальной зарплаты до 8000 грн, а также прозрачные механизмы индексации доходов с помощью специальных калькуляторов делают эти решения положительными для граждан Украины. За подробной информацией следует обращаться к официальным источникам и правительственным разъяснениям.