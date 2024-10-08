Лимиты, отчеты, налоги. Что изменится для ФОП в октябре?

ФОП. Коллаж: LIGA.net

Согласно новым правилам финмониторинга в октябре для физлиц-предпринимателей (укр. – ФОП) установили лимиты на банковские переводы. А проект Госбюджета на 2025 год определяет новые лимиты на оборотные средства для разных групп "единщиков".

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Относительно новых налогов ситуация еще не однозначна. А вот по подаче отчетов есть вполне конкретные особенности.

Объяснение по этим вопросам дает адвокат Богдан Янкив. LIGA.net с разрешения автора публикует конспект информации из его YouTube-канала.

Ограничение лимитов переводов для ФОП

Для ФОП начинают действовать новые лимиты по финмониторингу в банках.

Речь идет об ограничении исходных переводов с карты на карту в размере 150 000 гривен. То есть сделать обычный перевод с карты на карту в пределах одного банка получится только на сумму до 150 000 в месяц.

Ограничение можно снять, если докажете банку происхождение средств. То есть покажете, что зарабатываете более 150 000 гривен в месяц. Также оно не действует для переводов ІВАN со счета на счет.

Отчеты ФОП в октябре

В октябре ФОП нужно представить несколько отчетов. Квартальные налоговые декларации ФОП предоставляются по-старому, без изменений. Декларация заполняется по принципу декларирования общей суммы дохода за 9 месяцев.

Плательщики единого налога третьей группы, у которых в течение отчетного периода нет доходов, подлежащих обложению единым налогом, но которые в предыдущих отчетных периодах этого же года получили и задекларировали доход, за текущий отчетный период должны вновь нарастающим итогом задекларировать полученный ими ранее доход (без уплаты единого налога).

ФОП третьей группы предоставляют отчеты о своем обороте за июль, август и сентябрь и платят согласно этому 5% единого налога. Дедлайн подачи отчета – 11 ноября. Последний день уплаты налога – 19 ноября.

Также ФОП, которые имеют наемных работников, предоставляют объединенную отчетность по всем своим работникам, работавшим в июле, августе и сентябре. Отчет представляется до 11 ноября. В нем нужно указывать сумму дохода накопительным методом – не доход за третий квартал, а доход совокупно за все три квартала с начала года.

Если есть доход в валюте – нужно считать по курсу Нацбанка на момент получения валюты. В декларации также есть колонка 13 – это сумма единого налога, уплаченная за предыдущие кварталы.

Приложение по ЕСВ к квартальному отчету не нужно подавать. Оно будет предоставлено в годовом отчете и при условии, если добровольно платили ЕСВ.

Также можно подать приложение 4ДФ о выплатах со счета ФОП на счет ФОП. Но налоговое законодательство не содержит ни обязанности предоставления такого отчета, ни штрафа за его не предоставление.

На сколько могут увеличиться налоги для ФОП?

Налоги не изменили и не увеличили. Пока это все оживленные дискуссии, которые не вступили в юридическую силу.

В Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект 11416-д, согласно которому предполагается введение 10-процентного военного сбора для ФОП 1, 2 и 4 групп.

Также хотят прибавить 1% военного сбора для ФОП 3 группы. А для всех доходов физических лиц хотят ввести 5% военного сбора вместо действующих сейчас 1,5%.

Но документ проголосован только в первом чтении. Верховная Рада должна рассмотреть его во втором чтении и в целом, а затем его должен подписать президент.

До этого никто не может с уверенностью сказать, какие действительно налоги поднимут и с какого числа. Потому что текст может изменяться. Сейчас рассматриваются два ключевых сценария: либо оставить все как есть и поднимать военный сбор, либо увеличить НДС и военный сбор не трогать.

Единый социальный взнос (ЕСВ) для ФОП пока остается добровольным к уплате. Сейчас в октябре должен быть уплачен ЕСВ за июль, август и сентябрь. Однако в случае неуплаты нет ни штрафа, ни пени. Просто не засчитывается пенсионный стаж.

Потенциально вернуть обязательную уплату ЕСВ смогут с 2025 года, если примут соответствующий закон. Пока это тоже только проект и окончательного решения нет. ЕСВ можно платить постепенно ежемесячно, а можно просто заплатить один раз за целый квартал.

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Обмен по соглашению CRS

30 сентября Государственная налоговая служба Украины получила первые данные о банковских счетах украинцев за границей и их оборотах на счетах по Соглашению CRS (Common Reporting Standard). Оно касается всех предпринимателей, не только ФОП.

Есть специальный отдел в ГНС, который получает эти данные и их анализирует. Ключевые нюансы, которые может проконтролировать налоговая, следующие.

Во-первых, все, кто ведет бизнес за границей, должны сдавать КИК-отчет. КИК – это контролируемая иностранная компания. При обмене налоговой информацией будут видны иностранные счета компаний, в которых владельцами являются украинцы.

Во-вторых, налоговая может выдвигать претензии о неуплате налогов на иностранные доходы. В рамках военного положения облагаются иностранные доходы на сумму от 250 000 долларов и выше.

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Лимиты оборотных средств для ФОП в 2025 году

В сентябре Министерство финансов представило проект государственного бюджета на 2025 год. Для ФОП этот документ важен тем, что в нем закладывается размер минимальной заработной платы на следующий год. И на его базе можно производить расчеты по лимиту оборотов ФОП.

В частности, "минималка" на 2025 год планируется на нынешнем уровне – 8 000 гривен. Итак, у первой группы будет лимит оборота 1 336 000 гривен в год. У второй группы будет лимит оборота 6 672 000 в год. У третьей группы – 9 336 000 гривен в год.