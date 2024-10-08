Ліміти, звіти, податки. Що змінюється для ФОП у жовтні?

ФОП. Колаж: LIGA.net

Згідно з новими правилами фінмоніторингу у жовтні для фізосіб-підприємців (ФОП) встановили ліміти на банківські перекази. А проєкт Держбюджету на 2025 рік визначає нові ліміти на обігові кошти для різних груп "єдинників".

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Стосовно нових податків ситуація ще не однозначна. А от щодо подання звітів є цілком конкретні особливості.

Пояснення з цих питань надає адвокат Богдан Янків. LIGA.net із дозволу автора публікує конспект з його YouTube-каналу.

Обмеження лімітів переказів для ФОП

Для ФОП починають діяти нові ліміти щодо фінмоніторингу у банках.

Йдеться про обмеження вихідних переказів із картки на картку в розмірі 150 000 гривень. Тобто зробити звичайний переказ з картки на картку в межах одного банку вийде тільки на суму до 150 000 за місяць.

Обмеження можна зняти, якщо доведете банку походження коштів. Тобто покажете, що заробляєте більше ніж 150 000 гривень за місяць. Також воно не діє для IBAN-переказів з рахунку на рахунок.

Звіти ФОП у жовтні

У жовтні ФОП треба подати декілька звітів. Квартальні податкові декларації ФОП подаються як і раніше, без змін. Декларація заповнюється за принципом декларування загальної суми доходу за 9 місяців.

Платники єдиного податку третьої групи, у яких протягом звітного періоду немає доходів, що підлягають обкладенню єдиним податком, але які в попередніх звітних періодах цього ж року отримали й задекларували дохід, за поточний звітний період повинні знову наростальним підсумком задекларувати отриманий ними раніше дохід (без сплати єдиного податку).

ФОП третьої групи подають звіти щодо свого обороту за липень, серпень і вересень та платять із цього 5% єдиного податку. Дедлайн подання звіту – 11 листопада. Останній день сплати податку – 19 листопада.

Також ФОП, які мають найманих працівників, подають об’єднану звітність щодо всіх своїх працівників, які працювали у липні, серпні й вересні. Звіт подається до 11 листопада. У ньому потрібно вказувати суму доходу накопичувальним методом – не дохід за 3-й квартал, а дохід разом за всі три квартали від початку року.

Якщо є дохід у валюті – треба рахувати за курсом Нацбанку на момент отримання валюти. В декларації також є колонка 13 – це сума єдиного податку, сплачена разом за попередні квартали.

Додаток щодо ЄСВ до квартального звіту не потрібно подавати. Він буде подаватися в річному звіті й то за умови, якщо добровільно платили ЄСВ.

Також можна подати додаток 4ДФ за виплати з рахунку ФОП на рахунок ФОП. Але податкове законодавство не містить ні обов'язку на подання такого звіту, ні штрафу за його не подання.

На скільки можуть збільшитися податки для ФОП?

Податки не змінили й не збільшили. Поки що це все жваві дискусії, що не набули юридичної сили.

У Верховній Раді на розгляді знаходиться законопроєкт 11416-д, згідно з яким передбачається введення 10-відсоткового військового збору для ФОП на 1, 2 і 4 групах.

Також хочуть додати 1% військового збору для ФОП на 3 групі. А для всіх доходів фізичних осіб хочуть ввести 5% військового збору замість 1,5%, що діють зараз.

Але документ проголосовано тільки в першому читанні. Верховна Рада повинна розглянути його в другому читанні та в цілому, а потім його ще має підписати президент.

До цього ніхто не може впевнено сказати, які дійсно податки піднімуть і з якого числа. Бо текст може змінюватися. Зараз розглядаються два ключових сценарії: або залишити все як є і підіймати військовий збір, або ж збільшити ПДВ і військовий збір не чіпати.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для ФОП поки що залишається добровільним до сплати. Зараз у жовтні мало б бути сплачено ЄСВ за липень, серпень і вересень. Проте, у разі несплати, немає ні штрафу, ні пені. Просто не рахується пенсійний стаж.

Потенційно повернути обов’язкову сплату ЄСВ зможуть з 2025 року, якщо ухвалять відповідний закон. Поки що це теж тільки проєкт і остаточного рішення немає. ЄСВ можна платити поступово щомісяця, а можна просто сплатити одноразово за цілий квартал.

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Обмін за угодою CRS

30 вересня Державна податкова служба України отримала перші дані про банківські рахунки українців за кордоном і їх обороти на рахунках за Угодою CRS (Common Reporting Standard). Вона стосується усіх підприємців, не лише ФОП.

Є окремий відділ у ДПС, який отримує ці дані та їх аналізує. Ключові нюанси, які може проконтролювати податкова, наступні.

По-перше, всі хто має бізнес за кордоном, повинні здавати КІК-звіт. КІК – це контрольовані іноземні компанії. Через обмін податковою інформацією буде видно іноземні рахунки компаній, у яких власниками є українці.

По-друге, податкова може висувати претензії про несплату податків на іноземні доходи. В межах воєнного стану оподатковуються іноземні доходи на суму від 250 000 доларів і вище.

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Ліміти обігових коштів для ФОП у 2025 році

У вересні Міністерство фінансів презентувало проєкт державного бюджету на 2025 рік. Для ФОП цей документ важливий тим, що в ньому закладається розмір мінімальної заробітної плати на наступний рік. І на його базі можна робити розрахунки щодо ліміту оборотів ФОП.

Зокрема, "мінімалка" на 2025 рік планується на нинішньому рівні – 8 000 гривень. Отже, перша група матиме ліміт обороту 1 336 000 гривень за рік. Друга група матиме ліміт обороту 6 672 000 на рік. Третя група – 9 336 000 гривень на рік.