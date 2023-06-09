Прокремлівські олігархи через санкції змушені витрачати свої статки в Росії – Bloomberg

Російські олігархи, пов'язані з Кремлем, змушені витрачати свої статки виключно на території Росії через санкції, наложені внаслідок вторгнення в Україну. Про це пише Bloomberg.

Попри це, вони продовжують отримувати мільярдні дивіденди від своїх компаній. Проте ці обмеження ускладнюють використання отриманих коштів. Це призводить до збільшення інвестицій в місцеві компанії, на які раніше олігархи не звертали уваги, і свідчить про те, як російська еліта адаптується до нових реалій.

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Санкції, які наклали західні країни, фактично заблокували можливість російських мільярдерів використовувати своє багатство за кордоном та змушують їх звертати його в бік Кремля. Це сприяє збільшенню контролю Росії над їхнім майном і підтримує заклики президента Путіна до російських еліт інвестувати власні гроші в рідну країну, пише агенція.

Наприклад, Агляд Алекперов, співзасновник Лукойлу, планує придбати контрольний пакет акцій Яндекса, що є першою значною інвестицією в секторі поза нафтовою галуззю.

Також Володимир Потанін, найбагатша людина Росії та найбільший акціонер Норильського нікелю, зайнявся фінансами, придбавши акції фінтехкомпанії TCS Group Holding і Росбанку.

Санкції впливають на великих енергетичних магнатів, таких як Вагіт Алекперов, Леонід Міхельсон та Геннадій Тимченко, через підвищення цін на енергоносії внаслідок війни в Україні. Новатек, найбільший у країні виробник скрапленого природного газу, виплатив акціонерам найвищі дивіденди у своїй історії, а Лукойл рекомендував зробити другу за розміром виплату.

Водночас Фосагро – компанія, що виробляє добрива і належить Андрію Гур'єву, – також отримала рекордний прибуток у зв'язку з обмеженістю логістики для російських виробників і зростанням цін на ринках.

Деякі з цих олігархів, зокрема Потанін і Гур'єв, перебувають під санкціями Великої Британії та США, а Тимченко – під санкціями ЄС, США та Британії. Алекперов та Міхельсон також потрапили під британські санкції.

Враховуючи тривалість війни в Україні, російський уряд намагається забрати більше коштів у великих компаній, що може вплинути на майбутні виплати дивідендів. Рада директорів Норильського нікелю вже рекомендувала не виплачувати остаточні дивіденди за 2022 рік.