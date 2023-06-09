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Прокремлевские олигархи из-за санкций вынуждены тратить свое состояние в РФ – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 10:53
Прокремлевские олигархи из-за санкций вынуждены тратить свое состояние в РФ – Bloomberg - Фото
Вагит Алекперов - президент, председатель правления ОАО "Лукойл"

Российские олигархи, связанные с Кремлем, вынуждены тратить свое состояние исключительно на территории России из-за санкций, наложенных из-за вторжения в Украину. Об этом пишет Bloomberg.

Тем не менее они продолжают получать миллиардные дивиденды от своих компаний. Однако эти ограничения затрудняют использование полученных средств. Это приводит к увеличению инвестиций в местные компании, на которые ранее олигархи не обращали внимания, и свидетельствует о том, как российская элита адаптируется к новым реалиям.

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Санкции, наложенные западными странами, фактически заблокировали возможность российских миллиардеров использовать свое богатство за рубежом и заставляют их обращать его в сторону Кремля. Это способствует увеличению контроля России над их имуществом и поддерживает призывы президента Путина к российским элитам инвестировать собственные деньги в родную страну, пишет агентство.

Например, Агляд Алекперов, соучредитель Лукойла, планирует приобрести контрольный пакет акций Яндекса, что является первой значительной инвестицией в секторе вне нефтяной отрасли.

Также Владимир Потанин, самый богатый человек России и крупнейший акционер Норильского никеля, занялся финансами, приобретя акции финтехкомпании TCS Group Holding и Росбанка.

Санкции влияют на крупных энергетических магнатов, таких как Вагит Алекперов, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, из-за повышения цен на энергоносители в результате войны в Украине. Новатэк, крупнейший в стране производитель сжиженного природного газа, выплатил акционерам самые высокие дивиденды в своей истории, а Лукойл рекомендовал провести вторую по величине выплату.

В то же время Фосагро – компания, которая производит удобрения и принадлежит Андрею Гурьеву, – также получила рекордную прибыль в связи с ограниченностью логистики для российских производителей и ростом цен на рынках.

Некоторые из этих олигархов, в частности Потанин и Гурьев, находятся под санкциями Великобритании и США, а Тимченко – под санкциями ЕС, США и Британии. Алекперов и Михельсон также подверглись британским санкциям.

Учитывая продолжительность войны в Украине, российское правительство пытается забрать больше средств у крупных компаний, что может повлиять на будущие выплаты дивидендов. Совет директоров Норильского никеля уже рекомендовал не выплачивать окончательные дивиденды за 2022 год.

Наталия Софиенко
российские олигархиРоссиясанкции
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