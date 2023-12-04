Перед нападом ХАМАС хтось "шортив" ізраїльські акції: ведеться розслідування
Американські дослідники помітили незвичний сплеск коротких позицій на акції ізраїльських компаній перед нападом бойовиків ХАМАС, що стався 7 жовтня. Це може свідчити, що хтось міг знати про атаку і заробити на ній, пише Reuters.
"За кілька днів до атаки трейдери, здавалося, передбачили майбутні події", – йдеться в дослідженні професора Роберта Джексона з Нью-Йоркського університету та Джошуа Міттса з Колумбійського університету.
Коротка позиція (шорт) – це ставка на зниження вартості акцій. Трейдер позичає цінні активи у брокера, продає їх за поточною ціною, а через умовлений час викуповує назад і повертає. Якщо ціна активу на той час буде нижчою (а саме так сталося з ізраїльськими акціями після нападу ХАМАС), трейдер отримує прибуток. Іншими словами, мета шорту – продати дорожче, викупити дешевше.
Дослідники вивчили дані біржового фонду MSCI Israel ETF, який працює з акціями широкого спектра ізраїльських підприємств, і помітили, що за кілька днів до нападу ХАМАС обсяги відкритих коротких позицій були незвично великими – значно більшими, ніж перед іншими кризами: рецесією 2008 року, війною 2014 року чи пандемією COVID-19.
Вони наводять приклад найбільшого ізраїльського банку Leumi: у період з 14 вересня до 5 жовтня було продано 4,43 млн акцій, що могло принести 3,2 млрд шекелів ($862 млн) прибутку.
"Наші висновки свідчать, що поінформовані про майбутню атаку трейдери заробляли на цих трагічних подіях", – йдеться в доповіді.
Тель-Авівська фондова біржа не стала коментувати цю публікацію, порадивши звернутися до регулятора фондового ринку. Там повідомили: "Це питання відоме владі й розслідується всіма відповідними сторонами".
- 7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази в південні райони Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, зокрема діти, жінки й літні люди.
- 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Воєнні дії проти ХАМАС тривають уже третій місяць.