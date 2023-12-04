Перед нападением ХАМАС кто-то "шортил" израильские акции: ведется расследование

Исследователи из США нашли признаки того, что отдельные биржевые трейдеры заранее знали о нападении ХАМАС на Израиль

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Американские исследователи заметили необычный всплеск коротких позиций на акции израильских компаний перед произошедшим 7 октября нападением боевиков ХАМАС. Это может свидетельствовать, что кто-то мог знать об атаке и заработать на ней, пишет Reuters.

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"За несколько дней до атаки трейдеры, казалось, предусмотрели предстоящие события", — говорится в исследовании профессора Роберта Джексона из Нью-Йоркского университета и Джошуа Миттса из Колумбийского университета.

Короткая позиция (шорт) – это ставка на снижение стоимости акций. Трейдер одалживает ценные активы у брокера, продает их по текущей цене, а через условленное время выкупает обратно и возвращает. Если цена актива к тому времени будет ниже (а именно так произошло с израильскими акциями после нападения ХАМАС), трейдер получает прибыль. Другими словами, цель шорта – продать дороже, выкупить дешевле.

Исследователи изучили данные биржевого фонда MSCI Israel ETF, работающего с акциями широкого спектра израильских предприятий, и заметили, что за несколько дней до нападения ХАМАС объемы открытых коротких позиций были необычно большими – значительно большими, чем перед другими кризисами: рецессией 2008 года, войной 2014 года или пандемией COVID-19.

Они приводят пример крупнейшего израильского банка Leumi: в период с 14 сентября по 5 октября было продано 4,43 млн акций, что могло принести 3,2 млрд шекелей ($862 млн) прибыли.

"Наши выводы свидетельствуют, что информированные о предстоящей атаке трейдеры зарабатывали на этих трагических событиях", — говорится в докладе.

Тель-Авивская фондовая биржа не стала комментировать эту публикацию, посоветовав обратиться к регулятору фондового рынка. Там сообщили: "Этот вопрос известен властям и расследуется всеми соответствующими сторонами".