Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.07.2018, 09:28

Летний сюрприз. Депозитные ставки снова пошли вверх

Летний сюрприз. Депозитные ставки снова пошли вверх

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Во втором квартале депозитные ставки выросли для всех валют

По итогам второго квартала средние ставки по банковским вкладам выросли - впервые за долгое время. У каждого банка свои причины для повышения, рассказали опрошенные LIGA.net банкиры. Многие банки повышали депозитные ставки даже несмотря на прирост объема депозитов в целом по банковской системе на 6,65% до 486,6 млрд грн во втором квартале.

Доходность вкладов в апреле-июне увеличили Креди Агриколь, Универсал Банк, Альфа-Банк, Аккорд, Агропросперис Банк, БТА, Вернум, Конкорд, Мисто, МТБ Банк, Мегабанк, Пивденный, ПроКредитБанк и Укрэксимбанк.

Читайте также

Большая пятерка. Кто расширяет рынок потребкредитов 26.06.2018Рекордная прибыль и долги олигархов. Банковский сектор в цифрах 13.06.2018"Нет" системе. Почему украинцы не хотят связываться с банками 08.06.2018

Гривня, доллар, евро

Средняя процентная ставка в гривне максимально выросла по краткосрочным депозитам сроком до 1 месяца (на 1,6 п.п. до 9,58% годовых). Депозиты на период от 1 до 3 месяцев выросли в цене на 0,58 п.п. до 9,85% годовых. Доходность вкладов на 6-12 месяцев в среднем повысилась на 0,30 п.п. - до 12,64% годовых. 

Депозиты на срок больше года подорожали на 0,23 п.п. до 12,17% годовых. Незначительный прирост продемонстрировали вклады от 3 до 6 месяцев на 0,01 п.п. и составляет 11,88% годовых. Подешевели лишь бессрочные сбережения - "минус" 0,26 п.п. и 7,53% годовых.

Увеличить предложение банкирам помог спрос со стороны бизнеса. «Рост стоимости вкладов в Мегабанке был обусловлен повышением спроса на овердрафты и на кредиты юрлиц, в частности на пополнение оборотных средств» - говорит заместитель председателя правления Мегабанка Андрей Онопко.

Средняя процентная ставка в долларах выросла на 0,19 п.п. для депозитов до 1 месяца (1,04%). Доходность вкладов на срок от 1 до 3 месяцев увеличилась на 0,15 п.п. - 1,25% годовых. Сбережения сроком от 6 до 12 месяцев подорожали на 0,09 п.п. до 2,67% годовых. Синхронно снизили доходность вклады на период от 3 до 6 месяцев и свыше года (на 0,04 п.п. до 2,07% и до 2,88% годовых соответственно). Стоимость бессрочных сбережений упала на 0,03 п.п. до 0,99% годовых.

Читайте также - Минус 7 миллиардов. Угрожает ли гривне отток денег иностранцев

Лидерами роста ставок для евро стали депозиты на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,19 п.п. до 0,88%). Сбережения сроком свыше года повысили стоимость на 0,16 п.п. до 2,05% годовых. Доходность депозитов периодом до 1 месяца выросла на 0,13 п.п. до 0,65% годовых. Вклады на период от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,09 п.п. до 1,36% годовых. Вклады сроком от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,07 п.п. до 1,82% годовых. Доходность бессрочных сбережений в евро упала на 0,05 п.п. до 0,61% годовых.

«Валютные депозиты незначительно подорожали в основном из-за роста потребности банков в иностранной валюте для возврата займов, привлеченных ранее на международных рынках», - объяснет директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Полищук.

Снижения ставок не будет

Опрошенные LIGA.net банкиры сходятся во мнении, что динамика роста привлечения депозитов сохранится и в третьем квартале.

«Все будет зависеть от макроэкономической ситуации: выделения очередного транша МВФ и цен на украинскую продукцию на мировых рынках, - говорит начальник Департамента розничного бизнеса МТБ Банка Дмитрий Клименков. – Однако мы оцениваем ближайшее будущее достаточно оптимистично: динамика привлечения средств населения будет на уровне второго квартала и особого всплеска или оттока мы не ожидаем».

Валютный портфель скорее всего останется на уровне второго квартала, добавляет Клименков.

«Прирост портфеля в гривне составит до 5%» - прогнозирует Полищук из ПУМБ. «Гривневые вклады отличаются большей доходностью нежели валютные, отсюда и прирост ожидается существеннее. Для долларового портфеля в третьем квартале предполагается приток до 1% от текущего объема ввиду неопределенности по продолжению сотрудничества с МВФ и связанных с этим валютных рисков».

Он добавляет, что со стороны Нацбанка введен новый показатель – сбалансированность кредитного портфеля и пассива, который есть у банка. В ближайшее время регулятор будет серьезно подходить к вопросу контроля по этому нормативу. "Поэтому правила установления ставок по вкладам будут напрямую зависеть от бизнес-модели банка, а, следовательно, от стоимости ресурсов и их срочности. Можно сказать: чем больше банк занимается розницей, тем выше у него будут ставки на рынке относительно других игроков", - говорит Полищук.   

"Думаем, ставки останутся на текущем уровне по всем валютам. Хотя, колебание возможно, но не более, чем на 0,5-1%», - считает Онопко из Мегабанка.

Читайте также: В ожидании транша. Почему НБУ снова повысил учетную ставку

Если учетная ставка НБУ не будет изменяться, то и банкам незачем снижать ставки по депозитным вкладам в национальной валюте, отмечает банкир. "Экономически обоснованной для Украины в ближайшее время будет тенденция соответствия ставки по годовому депозиту в национальной валюте – уровню инфляции. Предназначение вкладов все больше напоминает не получение доходности, а защиту от девальвации", - говорит Онопко.  

Ставки по валютным вкладам и так достаточно низкие, отмечает Клименков из МТБ Банка. «До отрицательного процента, как в Швейцарии, мы, конечно, пока не дожили, однако незначительное снижение  по краткосрочным программам вполне вероятно», - считает он.   

Максимальные процентные ставки по депозитам

*Обзор актуальных депозитных ставок в банках Украины, составленный LIGA.net на сновании данных по 140 депозитным  программам от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 16.07.18

Ишутина Анна

Отправить:
Распечатать:
Теги: депозиты, процентные ставки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 