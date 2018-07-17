Летний сюрприз. Депозитные ставки снова пошли вверх

Во втором квартале депозитные ставки выросли для всех валют

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По итогам второго квартала средние ставки по банковским вкладам выросли - впервые за долгое время. У каждого банка свои причины для повышения, рассказали опрошенные LIGA.net банкиры. Многие банки повышали депозитные ставки даже несмотря на прирост объема депозитов в целом по банковской системе на 6,65% до 486,6 млрд грн во втором квартале.

Доходность вкладов в апреле-июне увеличили Креди Агриколь, Универсал Банк, Альфа-Банк, Аккорд, Агропросперис Банк, БТА, Вернум, Конкорд, Мисто, МТБ Банк, Мегабанк, Пивденный, ПроКредитБанк и Укрэксимбанк.

Гривня, доллар, евро



Средняя процентная ставка в гривне максимально выросла по краткосрочным депозитам сроком до 1 месяца (на 1,6 п.п. до 9,58% годовых). Депозиты на период от 1 до 3 месяцев выросли в цене на 0,58 п.п. до 9,85% годовых. Доходность вкладов на 6-12 месяцев в среднем повысилась на 0,30 п.п. - до 12,64% годовых.

Депозиты на срок больше года подорожали на 0,23 п.п. до 12,17% годовых. Незначительный прирост продемонстрировали вклады от 3 до 6 месяцев на 0,01 п.п. и составляет 11,88% годовых. Подешевели лишь бессрочные сбережения - "минус" 0,26 п.п. и 7,53% годовых.

Увеличить предложение банкирам помог спрос со стороны бизнеса. «Рост стоимости вкладов в Мегабанке был обусловлен повышением спроса на овердрафты и на кредиты юрлиц, в частности на пополнение оборотных средств» - говорит заместитель председателя правления Мегабанка Андрей Онопко.

Средняя процентная ставка в долларах выросла на 0,19 п.п. для депозитов до 1 месяца (1,04%). Доходность вкладов на срок от 1 до 3 месяцев увеличилась на 0,15 п.п. - 1,25% годовых. Сбережения сроком от 6 до 12 месяцев подорожали на 0,09 п.п. до 2,67% годовых. Синхронно снизили доходность вклады на период от 3 до 6 месяцев и свыше года (на 0,04 п.п. до 2,07% и до 2,88% годовых соответственно). Стоимость бессрочных сбережений упала на 0,03 п.п. до 0,99% годовых.

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Лидерами роста ставок для евро стали депозиты на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,19 п.п. до 0,88%). Сбережения сроком свыше года повысили стоимость на 0,16 п.п. до 2,05% годовых. Доходность депозитов периодом до 1 месяца выросла на 0,13 п.п. до 0,65% годовых. Вклады на период от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,09 п.п. до 1,36% годовых. Вклады сроком от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,07 п.п. до 1,82% годовых. Доходность бессрочных сбережений в евро упала на 0,05 п.п. до 0,61% годовых.

«Валютные депозиты незначительно подорожали в основном из-за роста потребности банков в иностранной валюте для возврата займов, привлеченных ранее на международных рынках», - объяснет директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Полищук.

Снижения ставок не будет

Опрошенные LIGA.net банкиры сходятся во мнении, что динамика роста привлечения депозитов сохранится и в третьем квартале.

«Все будет зависеть от макроэкономической ситуации: выделения очередного транша МВФ и цен на украинскую продукцию на мировых рынках, - говорит начальник Департамента розничного бизнеса МТБ Банка Дмитрий Клименков. – Однако мы оцениваем ближайшее будущее достаточно оптимистично: динамика привлечения средств населения будет на уровне второго квартала и особого всплеска или оттока мы не ожидаем».

Валютный портфель скорее всего останется на уровне второго квартала, добавляет Клименков.

«Прирост портфеля в гривне составит до 5%» - прогнозирует Полищук из ПУМБ. «Гривневые вклады отличаются большей доходностью нежели валютные, отсюда и прирост ожидается существеннее. Для долларового портфеля в третьем квартале предполагается приток до 1% от текущего объема ввиду неопределенности по продолжению сотрудничества с МВФ и связанных с этим валютных рисков».

Он добавляет, что со стороны Нацбанка введен новый показатель – сбалансированность кредитного портфеля и пассива, который есть у банка. В ближайшее время регулятор будет серьезно подходить к вопросу контроля по этому нормативу. "Поэтому правила установления ставок по вкладам будут напрямую зависеть от бизнес-модели банка, а, следовательно, от стоимости ресурсов и их срочности. Можно сказать: чем больше банк занимается розницей, тем выше у него будут ставки на рынке относительно других игроков", - говорит Полищук.

"Думаем, ставки останутся на текущем уровне по всем валютам. Хотя, колебание возможно, но не более, чем на 0,5-1%», - считает Онопко из Мегабанка.

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Если учетная ставка НБУ не будет изменяться, то и банкам незачем снижать ставки по депозитным вкладам в национальной валюте, отмечает банкир. "Экономически обоснованной для Украины в ближайшее время будет тенденция соответствия ставки по годовому депозиту в национальной валюте – уровню инфляции. Предназначение вкладов все больше напоминает не получение доходности, а защиту от девальвации", - говорит Онопко.

Ставки по валютным вкладам и так достаточно низкие, отмечает Клименков из МТБ Банка. «До отрицательного процента, как в Швейцарии, мы, конечно, пока не дожили, однако незначительное снижение по краткосрочным программам вполне вероятно», - считает он.

Максимальные процентные ставки по депозитам

*Обзор актуальных депозитных ставок в банках Украины, составленный LIGA.net на сновании данных по 140 депозитным программам от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 16.07.18

Ишутина Анна