Суд закрыл производство по иску Коломойского о возвращении акций ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева закрыл производство по иску Коломойского и Triantal о возвращении акций ПриватБанка

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Хозяйственный суд Киева во вторник, 7 мая, закрыл производство в деле по иску Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка в 2016 году. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Коломойский и Triantal подали в суд еще в начале 2019 года. Их требования – отменить национализацию и признать недействительным договор купли-продажи акций ПриватБанка государством.



Хозяйственный суд отклонил исковые требования и закрыл производство на основании норм "антиколомойского" закона №590-ІХ, запрещающего признавать недействительными договоры, заключенные в процессе вывода банков с рынка.

После заключения договора купли-продажи акций неплатежеспособного банка и передачи инвестору государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные им акции банка. Такие акции не могут быть затребованы в пользу предыдущего владельца.