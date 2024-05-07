Суд закрыл производство по иску Коломойского о возвращении акций ПриватБанка
Хозяйственный суд Киева во вторник, 7 мая, закрыл производство в деле по иску Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка в 2016 году. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
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Коломойский и Triantal подали в суд еще в начале 2019 года. Их требования – отменить национализацию и признать недействительным договор купли-продажи акций ПриватБанка государством.
Хозяйственный суд отклонил исковые требования и закрыл производство на основании норм "антиколомойского" закона №590-ІХ, запрещающего признавать недействительными договоры, заключенные в процессе вывода банков с рынка.
После заключения договора купли-продажи акций неплатежеспособного банка и передачи инвестору государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные им акции банка. Такие акции не могут быть затребованы в пользу предыдущего владельца.
- После национализации ПриватБанка государство израсходовало 155 млрд грн на его финансовое оздоровление.
- В феврале 2023 года Верховный Суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим собственникам, после чего суды низших инстанций начали закрывать производства об обжаловании национализации. Сейчас судами Украины закрыто производства по более чем 30 судебным делам по искам связанных с ПриватБанком лиц.
- Игорь Коломойский, которому до национализации принадлежало 41,7% акций банка, с сентября 2023 года находится в СИЗО. Его подозревают в незаконном завладении 5,8 млрд грн путем фиктивного внесения наличных денег в кассу ПриватБанка.