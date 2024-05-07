Суд закрив провадження за позовом Коломойського про повернення акцій ПриватБанку

Господарський суд Києва закрив провадження за позовом Коломойського і Triantal про повернення акцій ПриватБанку

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Господарський суд Києва у вівторок, 7 травня, закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку у 2016 році. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Коломойський і Triantal подали до суду ще на початку 2019 року. Їхні вимоги – скасувати націоналізацію та визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій ПриватБанку державою.

Господарський суд відхилив позовні вимоги й закрив провадження на підставі норм "антиколомойського" закону №590-ІХ, який забороняє визнавати недійсними договори, укладені в процесі виведення банків з ринку.

Після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їхнього передання інвестору держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку. Такі акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника.