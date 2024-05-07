Суд закрив провадження за позовом Коломойського про повернення акцій ПриватБанку
Господарський суд Києва у вівторок, 7 травня, закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку у 2016 році. Про це повідомила пресслужба НБУ.
Коломойський і Triantal подали до суду ще на початку 2019 року. Їхні вимоги – скасувати націоналізацію та визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій ПриватБанку державою.
Господарський суд відхилив позовні вимоги й закрив провадження на підставі норм "антиколомойського" закону №590-ІХ, який забороняє визнавати недійсними договори, укладені в процесі виведення банків з ринку.
Після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їхнього передання інвестору держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку. Такі акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника.
- Після націоналізації ПриватБанку держава витратила 155 млрд грн на його фінансове оздоровлення.
- У лютому 2023 року Верховний Суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам, після чого суди нижчих інстанцій почали закривати провадження про оскарження націоналізації. Зараз судами України закрито провадження в понад 30 судових справах за позовами пов’язаних із ПриватБанком осіб.
- Ігор Коломойський, якому до націоналізації належало 41,7% акцій банку, з вересня 2023 року перебуває у СІЗО. Його підозрюють у незаконному заволодінні 5,8 млрд грн шляхом фіктивного внесення готівки до каси ПриватБанку.