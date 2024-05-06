Акцизная интрига. Что будет со ставками налога на табачные изделия

Чтобы увеличить доходы госбюджета, власти планируют повысить акцизный налог на табак.

Чиновники посчитали, что простое увеличение ставок акциза обеспечит в 2025 году дополнительные поступления на 612 млн грн. А в 2026 году – на 5 млрд грн.

Новые ставки чиновники планировали с 1 июля этого года. Однако эти планы могут быть скорректированы. LIGA.net узнавала – почему?

Что такое акциз на табак и как его считают?

Акцизный налог является четвертым по значимости источником налоговых поступлений государственного бюджета после налога на добавленную стоимость (НДС), налога на доходы физлиц (НДФЛ) и налога на прибыль предприятий. В свою очередь, основными видами подакцизной продукции являются табачные изделия, горючее и алкогольные напитки.

Соответственно, их реализация без уплаты акциза приводит к потерям госбюджета. А следовательно – недофинансирование обороны в условиях войны.

Потери от этого несут и местные бюджеты. В общий фонд бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных громад зачисляется 13,44% акцизного налога. Кроме того, в местные бюджеты идет 5% акцизного налога по розничной продаже табачных изделий. Его администраторами являются розничные торговцы, а не производители.

К тому же легальные производители платят налог на прибыль, военный сбор и налоги на труд, а также другие налоги и сборы.

Что касается налога на табачные изделия, то в Украине применяется смешанная система акцизного налогообложения. Вычисление сбора осуществляется одновременно по адвалорным (процентным) и специфическим ставкам.

Адвалорная ставка составляет определенный процент от цены пачки сигарет. А специфическая — устанавливает конкретную сумму налога с тысячи сигарет или килограмма табака.

Акцизный налог на сигареты состоит из 12% максимальной розничной цены (МРЦ), указанной производителем на пачке сигарет, и фиксированной платы за тысячу сигарет. В целом акциз не может быть меньше минимального налогового обязательства, которое составляет 3019,85 грн с тысячи сигарет или сигарилл. Соответствующие ставки прописаны в ст. 215 Налогового кодекса.

Таким образом, минимальная доля налога в пачке из 20 сигарет составляет 60,4 грн. Акциз достигает 70-80% от розничной цены пачки сигарет.

Почему власти снова заговорили о повышении акцизов?

В правительстве повышение объясняют необходимостью выполнения требований Директивы ЕС по минимальному акцизному налоговому обязательству.

"Предложенными законопроектом изменениями в Налоговый кодекс предусмотрено постепенное приведение ставок акцизного налога на табачные изделия к требованиям Директивы 2011/64/ЕС, что обеспечит имплементацию европейских норм в национальное законодательство", – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

С 2018 года в Украине работает план повышения акциза на табачные изделия на 20% ежегодно. Такой план в 2025 году должен был выполнить требования Директивы ЕС относительно минимального акцизного налогового обязательства – не менее 90 евро за тысячу сигарет. Это средний показатель в странах Евросоюза.

Но, как отмечают чиновники, из-за процессов девальвации, вызванных войной, в 2025 году акциз на сигареты составит всего 70 евро за тысячу сигарет. То есть действующий график не позволяет достичь уровня налогообложения, установленного в ЕС. Поэтому возникла необходимость пересмотреть ставки акцизного налога, чтобы постепенно, до 2028 года, достичь минимального уровня, установленного Директивой ЕС.

В марте правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона 11090, которым предлагается ускоренное повышение ставок акцизов на табак.

Кроме того, "во избежание негативного влияния инфляционных процессов" ставку акцизного налога на табачные изделия предлагается определять в евро.

За что подвергают критике правительственный проект производители и эксперты?

Планы по вычислению размера акциза в евро сразу подвергли сомнению специалисты Главного научно-экспертного управления аппарата парламента.

"В случае принятия соответствующих изменений в период нестабильности валютного курса размер ставки акцизного налога на табачные изделия в Украине будет меняться ежемесячно. Такой подход к расчету акцизного налога будет исключать возможность планирования деятельности производителей. <…> Соответственно, будет формировать их финансовые риски, риски дестабилизации рынка, рост доли и конкурентных позиций (в части цены предложения) на нем "теневого" сегмента", – отмечено в их заключении по поводу правительственного проекта.

Предложение подсчета в евро не поддерживают и эксперты Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

"Бизнес не видит необходимости в установлении ставок акцизного налога на табачные изделия в евро, ведь у Украины нет подобного обязательства в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. К тому же опыт некоторых стран – членов ЕС, которые не внедрили евро, — например, Польши, Чехии и Венгрии — свидетельствует в пользу установления ставок акцизного налога в национальных валютах", – отмечает ЕБА в своем сообщении.

Следует отметить, что членами ЕБА являются украинские представительства крупной четверки производителей сигарет – Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco (IT). Очевидно, все они не заинтересованы в повышении налогов на свою продукцию.

"Привязка ставок акцизного налога к евро, по нашему мнению, не совсем логична. Ведь подавляющее большинство продукции – локального производства. Поэтому себестоимость, логистические расходы, зарплаты и налоги уплачиваются в национальной валюте. Но если правительство приняло такое решение, то для стабильной работы отрасли и прогнозируемости налоговых поступлений необходимо будет установить единый курс евро в год, как предусмотрено статьей 18 Директивы, которой установлены ставки акцизного налога", – рассказал LIGA.net заместитель гендиректора по корпоративным вопросам и коммуникациям компании "JTI Украина" Андрей Фита.

Менеджер по фискальному регулированию Philip Morris Александр Прохорович говорит о том, что такой шаг приведет к зависимости цен на сигареты от курса евро.

"Привязка ставок акциза на табачные изделия к евро вместо гривни приведет к росту акцизов на сигареты в 2025 году более чем на 20%, как это предусмотрено действующей нормой Налогового кодекса. Если учитывать девальвацию гривни, прогнозируемую МВФ в своем недавнем отчете за апрель 2024 году, то с текущим предложением правительства в законопроекте №11090 ставки акциза на сигареты могут вырасти на 37%. В таком случае средняя цена за пачку сигарет может увеличиться в 2025 году ориентировочно на 28 грн", — сказал LIGA.net Прохорович.

К чему может привести увеличение акциза – статистика

На фоне постепенного увеличения ставок акциза продажи легальных сигарет падают.

Инфографика: Дмитренко Дарина/LIGA.net

"По расчетам экспертов, рост акциза на 1% приводит к росту нелегальной торговли на 1,22%. Из-за роста нелегального сегмента легальные производители теряют долю рынка и, соответственно, объемы продаж, что приводит к меньшим налоговым поступлениям в государственный бюджет", – говорит Александр Прохорович.

Сегодня нелегальный рынок заполнили не только привычные для Украины марки контрафактных сигарет, но и подделки известных международных брендов, составляющих около трети всей нелегальной продукции.

"Существует тесная взаимосвязь между уровнем налогообложения, влияющим на цену сигарет, доходами, формирующими покупательную способность населения, и нелегальным рынком. И акцизная политика любого государства должна базироваться на этом понимании. Еврокомиссия уже активно обсуждает идею привязки ставок акциза к покупательной способности населения в контексте пересмотра Директивы, которой установлены ставки акцизного налога", – отмечает Андрей Фита из JTI.

Не может быть одинаково эффективным уровень налогообложения сигарет на территории Люксембурга и Болгарии, если между покупательной способностью населения этих стран существует огромный разрыв. Например, при примерно одинаковой покупательной способности населения в Германии, где средняя стоимость пачки сигарет — 7,5 евро, уровень нелегального рынка в три раза ниже, чем во Франции, где пачка сигарет стоит 12 евро.

"До 2025 года у нас был календарь повышения акцизного налога на табачные изделия, что существенно облегчало наше планирование и работу, а также поступления в государственный бюджет. Поэтому мы поддерживаем дискуссию о введении нового календаря роста акцизного налога до 2028 года", – предлагает Фита.

Что ожидает акцизы?

ЕБА заявила, что обратилась к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с просьбой инициировать доработку правительственного законопроекта.

Следует отметить, что после регистрации правительственного проекта народные депутаты внесли четыре альтернативных предложения: 11090-1, 11090-2, 11090-3 и 11090-4.

Несмотря на отличия в деталях вычислений размера, их мотивация схожа – увеличение доходов и сравнение ставок акциза с уровнем ставок в ЕС, индексации цен к европейским.

Однако сам факт их появления – свидетельство того, что правительственные инициативы еще будут дискутироваться и обсуждаться. Дискуссия может затянуться, что подвергнет сомнению планы чиновников о новых ставках уже с июля.

На фоне имеющихся аргументов можно прогнозировать, что, кроме сроков, депутаты должны активно обсуждать и уровни ставок. Хотя это вряд ли приведет к отказу правительственных чиновников от планов повышения акцизов уже в этом году.