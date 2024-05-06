Акцизна інтрига. Що буде зі ставками податку на тютюнові вироби

Щоб збільшити доходи держбюджету, влада планує підвищити акцизний податок на тютюн.

Урядовці порахували, що просте збільшення ставок акцизу забезпечить у 2025 році додаткові надходження на 612 млн грн. А у 2026 році – на 5 млрд грн.

Нові ставки урядовці планували з 1 липня цього року. Однак ці плани можуть бути скориговані. LIGA.net дізнавалась – чому?

Що таке акциз на тютюн і як його рахують?

Акцизний податок є четвертим за вагомістю джерелом податкових надходжень державного бюджету після податку на додану вартість (ПДВ), податку на доходи фізосіб (ПДФО) та податку на прибуток підприємств. Своєю чергою, основними видами підакцизної продукції є тютюнові вироби, пальне та алкогольні напої.

Відповідно, їх реалізація без сплати акцизу призводить до втрат держбюджету. А отже – недофінансування оборони в умовах війни.

Втрати від цього зазнають і місцеві бюджети. До загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад зараховується 13,44% акцизного податку. Крім того, в місцеві бюджети йде 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів. Його адміністраторами є роздрібні продавці, а не виробники.

До того ж легальні виробники сплачують податок на прибуток, військовий збір та податки на працю, а також інші податки й збори.

Що стосується податку на тютюнові вироби, в Україні застосовується змішана система акцизного оподаткування. Обчислення збору здійснюється одночасно за адвалорними (відсотковими) та специфічними ставками.

Адвалорна ставка становить певний процент від ціни пачки цигарок. А специфічна — встановлює конкретну суму податку з тисячі сигарет або кілограму тютюну.

Акцизний податок на сигарети складається з 12% від максимальної роздрібної ціни (МРЦ), вказаної виробником на пачці цигарок, та фіксованої плати за тисячу сигарет. Загалом акциз не може бути менший за мінімальне податкове зобов'язання, яке наразі складає 3019,85 грн з тисячі сигарет або сигарилл. Відповідні ставки прописані в ст. 215 Податкового кодексу.

Таким чином, мінімальна частка податку в пачці з 20 сигарет складає 60,4 грн. Акциз становить 70-80% від роздрібної ціни пачки сигарет.

Чому влада знову заговорила про підвищення акцизів?

В уряді підвищення пояснюють необхідністю виконання вимог Директиви ЄС щодо мінімального акцизного податкового зобов'язання.

"Запропонованими законопроєктом змінами до Податкового кодексу передбачено поступове приведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до вимог Директиви 2011/64/ЄС, що забезпечить імплементацію європейських норм у національне законодавство", – йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону.

З 2018 року в Україні працює план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку. Такий план у 2025 році мав виконати вимоги Директиви ЄС щодо мінімального акцизного податкового зобов'язання – не менше ніж 90 євро за тисячу сигарет. Це середній показник у країнах Євросоюзу.

Але, як зазначають урядовці, через процеси девальвації, викликані війною, у 2025 році акциз на сигарети становитиме лише 70 євро за тисячу сигарет. Тобто чинний графік не дозволяє досягти рівня оподаткування, встановленого у ЄС. Тому виникла необхідність переглянути ставки акцизного податку, щоб поступово, до 2028 року, досягнути мінімального рівня, встановленого Директивою ЄС.

У березні уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону 11090, яким пропонується прискорене підвищення ставок акцизів на тютюн.

Крім того, "задля уникнення негативного впливу інфляційних процесів" ставку акцизного податку на тютюнові вироби пропонується визначати в євро.

За що критикують урядовий проєкт виробники та експерти?

Плани з обчислення розміру акцизу в євро одразу поставили під сумнів спеціалісти Головного науково-експертного управління апарату парламенту.

"У разі ухвалення відповідних змін в період нестабільності валютного курсу розмір ставки акцизного податку на тютюнові вироби в Україні змінюватиметься щомісяця. Такий підхід до розрахунку акцизного податку унеможливлюватиме планування діяльності виробників. <…> Відповідно, формуватиме їх фінансові ризики, ризики дестабілізації ринку, зростання частки та конкурентних позицій (у частині ціни пропозиції) на ньому "тіньового" сегменту", – зазначено у їх висновку щодо урядового проєкту.

Пропозицію обрахунку в євро не підтримують і експерти Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

"Бізнес не бачить необхідності у встановленні ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро, адже Україна не має подібного зобов’язання в межах угоди про асоціацію з ЄС. До того ж досвід деяких країн — членів ЄС, які не впровадили євро, — наприклад, Польщі, Чехії та Угорщини — свідчить на користь встановлення ставок акцизного податку у національних валютах", – зазначає ЄБА у своєму повідомленні.

Слід зазначити, що членами ЄБА є українські представництва великої четвірки виробників сигарет – Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) та Imperial Tobacco (IT). Вочевидь, всі вони не зацікавлені у підвищенні податків на свою продукцію.

"Прив’язування ставок акцизного податку до євро, на нашу думку, не зовсім логічне. Адже переважна більшість продукції – локального виробництва. Тож собівартість, логістичні витрати, зарплати й податки сплачуються в національній валюті. Але якщо уряд ухвалив таке рішення, то для стабільної роботи галузі та прогнозованості податкових надходжень необхідно буде встановити єдиний курс євро на рік, як передбачено статтею 18 Директиви, якою встановлено ставки акцизного податку", – розповів LIGA.net заступник гендиректора з корпоративних питань та комунікацій компанії "JTI Україна" Андрій Фіта.

Менеджер з питань фіскального регулювання Philip Morris Олександр Прохорович каже про те, що такий крок призведе до залежності цін на цигарки від курсу євро.

"Прив'язування ставок акцизу на тютюнові вироби до євро замість гривні призведе до зростання акцизів на сигарети у 2025 році більш ніж на 20%, як це передбачено чинною нормою Податкового кодексу. Якщо враховувати девальвацію гривні, яку прогнозує МВФ у своєму нещодавньому звіті за квітень 2024 року, то з поточною пропозицією уряду в законопроєкті №11090 ставки акцизу на сигарети можуть зрости на 37%. У такому випадку середня ціна за пачку сигарет може збільшитись у 2025 році орієнтовно на 28 грн", – розповів LIGA.net Прохорович.

До чого може призвести збільшення акцизу – статистика

На тлі поступового збільшення ставок акцизу продажі легальних цигарок падають.

Інфографіка: Дмитренко Дарина/LIGA.net

"За розрахунками експертів, зростання акцизу на 1% призводить до зростання нелегальної торгівлі на 1,22%. Через зростання нелегального сегмента легальні виробники втрачають частку ринку та, відповідно, обсяги продажів, що призводить до менших податкових надходжень до державного бюджету", – говорить Олександр Прохорович.

Сьогодні нелегальний ринок заповнили не лише звичні для України марки контрафактних сигарет, але й підроблення відомих міжнародних брендів, які складають близько третини усієї нелегальної продукції.

"Існує тісний взаємозв’язок між рівнем оподаткування, що впливає на ціну сигарет, доходами, що формують купівельну спроможність населення, та нелегальним ринком. І акцизна політика будь-якої держави має базуватися на цьому розумінні. Єврокомісія вже активно обговорює ідею прив’язування ставок акцизу до купівельної спроможності населення в контексті перегляду Директиви, якою встановлено ставки акцизного податку", – зазначає Андрій Фіта з JTI.

Не може бути однаково ефективним рівень оподаткування сигарет на території Люксембургу і Болгарії, якщо між купівельною спроможністю населення цих країн існує величезний розрив. Наприклад, за приблизно однакової купівельної спроможності населення в Німеччині, де середня вартість пачки сигарет — 7,5 євро, рівень нелегального ринку втричі нижчий, аніж у Франції, де пачка сигарет коштує 12 євро.

"До 2025 року ми мали календар підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, що суттєво полегшувало наше планування та роботу, а також надходження до державного бюджету. Тому ми підтримуємо дискусію щодо запровадження нового календаря зростання акцизного податку до 2028 року", – пропонує Андрій Фіта.

Що очікує на акцизи?

ЄБА заявила, що звернулася до голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням ініціювати доопрацювання урядового законопроєкту.

Варто зазначити, що після реєстрації урядового проєкту народні депутати внесли чотири альтернативні пропозиції: 11090-1, 11090-2, 11090-3 та 11090-4.

Попри відмінності в деталях обчислень розміру, їх мотивація схожа – збільшення доходів та порівняння ставок акцизу з рівнем ставок в ЄС, індексації цін до європейських.

Однак вже сам факт їх появи – свідчення того, що урядові ініціативи ще будуть дискутуватись та обговорюватись. Дискусія може затягнутись, що поставить під сумнів плани урядовців про нові ставки вже з липня.

На тлі наявних аргументів можна прогнозувати, що, окрім термінів, депутати мають активно обговорювати й рівні ставок. Хоча це навряд чи спричинить відмову урядових чиновників від планів щодо підвищення акцизів вже цього року.