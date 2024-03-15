Кабмін схвалив поступове підвищення акцизу на тютюнові вироби до 2028 року

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Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Документ передбачає поступове до 2028 року підвищення специфічних ставок акцизного податку на цигарки, тютюн, вироби з тютюну для електричного нагріву до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради ЄС 2011/64/ від 21.06.2011.

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Відповідно до законопроєкту акциз визначатиметься у євро, а не у гривні. Перше підвищення акцизу заплановано на 1 липня 2024 року. Далі ставка підвищуватиметься з 1 січня кожного наступного року.

Значне збільшення ставки акцизу заплановано з 1 січня 2025 року – близько 20%. Далі ставка підвищуватиметься на близько 5% у наступні два роки.

За розрахунками Міністерства фінансів, підвищення акцизу принесе 28 млрд грн до кінця 2028 року, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

16 січня 2024 року Верховна Рада ввела акциз на нікотинові паучі.

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