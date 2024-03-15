Кабмін схвалив поступове підвищення акцизу на тютюнові вироби до 2028 року
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.
Документ передбачає поступове до 2028 року підвищення специфічних ставок акцизного податку на цигарки, тютюн, вироби з тютюну для електричного нагріву до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради ЄС 2011/64/ від 21.06.2011.
Відповідно до законопроєкту акциз визначатиметься у євро, а не у гривні. Перше підвищення акцизу заплановано на 1 липня 2024 року. Далі ставка підвищуватиметься з 1 січня кожного наступного року.
Значне збільшення ставки акцизу заплановано з 1 січня 2025 року – близько 20%. Далі ставка підвищуватиметься на близько 5% у наступні два роки.
За розрахунками Міністерства фінансів, підвищення акцизу принесе 28 млрд грн до кінця 2028 року, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
- 16 січня 2024 року Верховна Рада ввела акциз на нікотинові паучі.