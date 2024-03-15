Кабмин одобрил постепенное повышение акциза на табачные изделия до 2028 года
Кабинет министров одобрил законопроект о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
Документ предусматривает постепенное к 2028 году повышение специфических ставок акцизного налога на сигареты, табак, табакосодержащие изделия для электрического нагрева до достижения минимального уровня, установленного Директивой Совета ЕС 2011/64/ от 21.06.2011.
Согласно законопроекту акциз будет определяться в евро, а не в гривне. Первое повышение акциза запланировано на 1 июля 2024 года. Далее ставка будет повышаться с 1 января каждого следующего года.
Значительное увеличение ставки акциза запланировано с 1 января 2025 года — на около 20%. Далее ставка будет повышаться на около 5% следующие два года.
По расчетам Министерства финансов повышение акциза принесет 28 млрд грн до конца 2028 года, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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