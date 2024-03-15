Кабмин одобрил постепенное повышение акциза на табачные изделия до 2028 года

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Кабинет министров одобрил законопроект о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Документ предусматривает постепенное к 2028 году повышение специфических ставок акцизного налога на сигареты, табак, табакосодержащие изделия для электрического нагрева до достижения минимального уровня, установленного Директивой Совета ЕС 2011/64/ от 21.06.2011.

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Согласно законопроекту акциз будет определяться в евро, а не в гривне. Первое повышение акциза запланировано на 1 июля 2024 года. Далее ставка будет повышаться с 1 января каждого следующего года.

Значительное увеличение ставки акциза запланировано с 1 января 2025 года — на около 20%. Далее ставка будет повышаться на около 5% следующие два года.

По расчетам Министерства финансов повышение акциза принесет 28 млрд грн до конца 2028 года, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

16 января 2024 года Верховная Рада ввела акциз на никотиновые паучи.

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