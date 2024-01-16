Верховная Рада вводит акциз на никотиновые паучи
Депутаты Верховной Рады приняли в целом законопроект №10321-1 о приведении некоторых норм в соответствие с Законом Украины "О Таможенном тарифе Украины" и уточнении отдельных положений. Документ вводит акциз для новой категории группы подакцизных товаров — никотиновых подушечек ("паучей"), сообщил инициатор законопроекта, глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.
Акциз на паучи принесет госбюджету дополнительно 300 млн грн в год, заверяет Гетманцев.
Никотиновые подушечки набирают популярности в Украине и создают конкуренцию электронным сигаретам.
Никотиновые паучи имеют форму небольших мешочков, которые помещаются в рот для быстрого всасывания никотина. Таким образом, подушечки заменяют традиционное курение, их можно использовать в любом месте.
Паучи отличаются от сигарет отсутствием смолистых веществ, что характеризует этот товар как более безопасный.
Но они, как и сигареты, содержат вредный никотин, поэтому подушечки не могут использоваться людьми младше 18 лет.
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