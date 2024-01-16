Верховная Рада вводит акциз на никотиновые паучи

Никотиновые подушечки, как и сигареты, содержат вредный никотин и не могут использоваться людьми младше 18 лет

Фото: depositphotos.com

Депутаты Верховной Рады приняли в целом законопроект №10321-1 о приведении некоторых норм в соответствие с Законом Украины "О Таможенном тарифе Украины" и уточнении отдельных положений. Документ вводит акциз для новой категории группы подакцизных товаров — никотиновых подушечек ("паучей"), сообщил инициатор законопроекта, глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Акциз на паучи принесет госбюджету дополнительно 300 млн грн в год, заверяет Гетманцев.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Никотиновые подушечки набирают популярности в Украине и создают конкуренцию электронным сигаретам.

Никотиновые паучи имеют форму небольших мешочков, которые помещаются в рот для быстрого всасывания никотина. Таким образом, подушечки заменяют традиционное курение, их можно использовать в любом месте.

Паучи отличаются от сигарет отсутствием смолистых веществ, что характеризует этот товар как более безопасный.

Но они, как и сигареты, содержат вредный никотин, поэтому подушечки не могут использоваться людьми младше 18 лет.

Читайте также: Без дыма и никотина. Как запрет на курение электронных сигарет повлиял на бары и рестораны.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте